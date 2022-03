Ferrari kot v Schumacherjevih časih, dirkanje kot v kartingu

Max Verstappen, Ferrari in sama formula 1 so zmagovalci uvodnih dveh dirk sezone. Z novimi pravili dizajna dirkalnikov je res več akcije, več prehitevanj. Veliki poraženec nedeljske VN Savdske Arabije pa je Mercedes na čelu z Lewisom Hamiltonom.

Po VN Savdske Arabije so ob zmagovalcu Maxu Verstappnu (Red Bull) lahko zelo zadovoljni še v ekipi Ferrari. Tako dobrega začetka sezone niso imeli že od leta 2004. Lani ene stopničke v celotni sezoni za Charlesa Leclerca, letos pa Monačan na prvih dveh dirkah obakrat na zmagovalnem odru. Na obeh je bil med prvimi tremi tudi Carlos Sainz. Poskočni konjič ima že 78 točk (od možnih 88). Pred 18 sezonami, v času Michaela Schumacherja, so jih imeli po dveh dirkah 33, oziroma če preračunamo v današnji sistem točkovanja, 80.

Leclerc: Nova pravila vsekakor delujejo

Na drugi dirki zapored sta se prehitevala več krogov zapored. Na prvi zmagovalec Leclerc, na drugi Verstappen. Foto: Guliver Image Med zmagovalci pa je gotovo tudi sama formula 1. Nova pravila aerodinamike dirkalnikov so očitno obrodila sadove. Lažje se dirka v zavetrju in prav Verstappen in Leclerc sta na prvih dveh dirkah uprizorila lep dvoboj. Rojeva se novo veliko rivalstvo. "Težka dirka, a sem v dvoboju s Charlesom res užival. V zadnjem zavoju so bili potrebni pametni triki in po nekaj poizkusih sem ga le prehitel," je bil pravega dirkanja vesel Nizozemec. Enako Monačan: "Res sem užival v dirki. Ostro dirkanje, a pošteno. Vsaka dirka bi morala biti taka. Bilo je zabavno, škoda le, da nisem zmagal. Nova pravila vsekakor delujejo." A vendarle Leclerc dodaja, da ima pri tem pomembno vlogo sistem premičnega zadnjega krilca za zmanjšanje upora (DRS). "Zdaj je res lažje dirkati v zavetrju. To je pozitiven korak naprej. Še vedno pa ne gre brez DRS-ja."

Ocon: Dirkanje zdaj kot v kartingu

Veteran Alonso in mladi up Ocon sta uprizorila brezkompromisen ekipni dvoboj. Foto: Guliver Image Še več dvobojev je bilo v sredini, kjer so Alpine, Alfa Romeo in v določenih delih dirke tudi Mercedes, Alpha Tauri in McLaren tesno skupaj. Najbolj oster dvoboj sta v Džedi imela ekipna tekmeca v Alpinu, Esteban Ocon in Fernando Alonso. "Bilo je zelo zabavno. Dobro dirkanje z Norrisom, dobro dirkanje s Fernandon, z Bottasom. S temi dirkalniki je zdaj povsem drugačna filozofija dirkanja, bolj je podobna kartingu," je po dirki z navdušenjem razlagal Ocon, ki je osvojil šesto mesto.

Skupni seštevek po drugi dirki:



1. Charles Leclerc 45 točk

2. Carlos Sainz 33

3. Max Verstappen 25

4. George Russell 22

5. Lewis Hamilton 16

6. Esteban Ocon 14

7. Sergio Perez 12

8. Kevin Magnusson 12



1. Ferrari 78 točk

2. Mercedes 38

3. Red Bull 37

4. Alpine 16

5. Haas 12

6. Alfa Romeo 9

Hamilton: Čaka nas veliko dela

Russell je v Džedi vsaj nekoliko rešil Mercedesovo čast. Bil je peti. Foto: Guliver Image Veliki poraženec VN Savdske Arabije je Lewis Hamilton (Mercedes). Pred desetimi leti je nazadnje dirko končal na desetem mestu. Sploh ni vedel, ali se za deseto mesto dobi kakšno točko. Se. Eno. Premalo za ekipo osemkratnih zaporednih konstruktorskih prvakov. S petim mestom je vsaj nekoliko njihovo čast rešil George Russell. "Smo občutno prepočasni. Čaka nas veliko dela," je realno ocenil sedemkratni prvak, ki je ta konec tedna povsem zgrešil z nastavitvami.

Očitno se jim je zelo revolucionaren dizajn dirkalnika maščeval. Pri visokih hitrostnih njihov dirkalnik najbolj poskakuje (t. i. delfinjenje) in povsem izgubi oprijem. "Če rešimo delfinjenje, bomo rešili 99 odstotkov svojih težav," je poudaril Russell. Očitno pa je težava tudi v samem Mercedesovem motorju, saj imajo največ težav prav vse štiri ekipe s tem pogonskim sklopom (ob Mercedesu še McLaren, Aston Martin in Williams).