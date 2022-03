"V tretjem delu kvalifikacij sem si zlomil vrat." To so besede Kevina Magnussena, ki pričajo o tem, kako fizično zahtevno je dirkanje v formuli 1. In zato morajo biti dirkači izjemni športniki. Ker ni leto dni dirkal v tem tekmovanju in izvajal potrebnih vaj za krepitev telesa, ima v Savdski Arabiji velike težave. Podobno tudi Nico Hülkenberg.

Marsikdo misli, da avtomotošport ni pravi šport, da lahko dirka kdorkoli. A to ni res. Dirkači morajo biti odlični športniki, kondicijsko vrhunsko pripravljeni. Še posebej za dirkanje s formulami. In seveda tu je najtežja formula 1. In to zdaj na lastni koži izkušata Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg. Danec lani ni dirkal v formuli 1, Nemec je zadnja leta le rezervni voznik. Zadnje leto tako nista trenirala v enaki meri kot preostali vozniki kraljice avtomotošporta. Magnussen je namesto Nikite Mazepina v Haasov dirkalnik vskočil deset dni pred prvo dirko, Hülkenberg pa namesto Sebastiana Vettla v Aston Martin le dva dni pred VN Bahrajna. Ulično dirkališče v Džidi je zanju ta konec tedna fizično še dodatno naporno.

Kevin Magnussen Foto: Guliver Image Sile G na dirkačev vrat so na najhitrejši ulični stezi na svetu (povprečna hitrost je več kot 250 kilometrov na uro) mnogo večje kot pred tednom dni na klasičnem dirkališču v Bahrajnu. Magnussen zaradi tehničnih težav na dirkalniku v petek ni veliko dirkal, in to se je na nek način izkazalo za dobro. "Vesel sem, da na treningih nisem toliko vozil, ker bi mi vrat odpovedal že pred kvalifikacijami. V tretjem delu kvalifikacij pa sem si zlomil vrat. Nisem več mogel dirkati. Bilo mi je zelo težko," je razlagal petouvrščeni z VN Bahrajna, ki si je v Savdski Arabiji pridirkal 10. štartno mesto. V zadnjem delu kvalifikacij je bil torej zadnji.

"Tako to je, ko nisi v dirkalniku leto dni in prideš na tako stezo. Steza je super, nič nimam proti njej, a enostavno nisem dovolj dobro pripravljen. Srečen sem lahko le, da imam enega najboljših fizioterapevtov na svetu. Upam, da Thomas Jorgensen do dirke naredi čudež." Na dirki bo moral glavo večkrat nasloniti nazaj na naslonjalo, da se bo njegov vrat vsaj malo sprostil. "A tako izgubiš občutek za dirkalnik. Pa tudi gledaš v napačno smer, tako da to ni prava rešitev."

"To bo najtežja dirka v moji karieri"

Nico Hülkenberg Foto: Guliver Image Magnussen pred tem še nikoli ni dirkal na tej stezi. Enako velja tudi za Hülkenberga. Dirkanje v simulatorju enostavno ni enako. "To bo najverjetneje najtežja dirka v moji karieri. Fizično bo zelo zahtevna," izpostavlja Hülkenberg. Tudi Bakuju v Azerbajdžanu je zelo hitra ulična steza, a vseeno ni tako naporna. "Tam so večinoma ravnine res ravne, hitrost v zavojih pa ni tako velika kot tukaj. Ta proga je res edinstvena." Na dirkališču v Džidi so namreč dolge ravnine prelomljene s super hitrimi zavoji, ki jih vozijo z le nekoliko zmanjšano hitrostjo.