Po hudi nesreči se je oglasil Mick Schumacher #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški dirkač Mick Schumacher, ki je včeraj v drugem delu kvalifikacij za VN Savdske Arabije silovito priletel v zaščitne ograde in razbil dirkalnik, je prek družbenih omrežij sporočil, da se dobro počuti in ni poškodovan. Že včeraj so iz njegove ekipe Haas sporočili, da mladega dirkača zaradi posledic dogajanja danes ne bo na startu.