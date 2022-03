Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je na VN Savdske Arabije osvojil svojo prvo zmago v letošnji sezoni in 21. v formuli 1. Osem krogov pred ciljem je začel z napadi na vodilnega Charlesa Leclerca (Ferrari). Nekajkrat sta se prehitela, štiri kroge pred karirasto zastavo pa je v prvem zavoju Nizozemcu uspel odločilni prehitevalni manever. Monačan, ki je dobil prvo dirko prvenstva, ostaja vodilni v skupnem seštevku.

Tretje mesto je osvojil Carlos Sainz (Ferrari), četrtega pa Sergio Perez (Red Bull). Slednji je prvič v karieri začel na najboljšem štartnem položaju in vodil v prvi tretjini dirke. Nato pa se je zgodil ključni trenutek dirke. V 16. krogu je kot prvi zapeljal na menjavo pnevmatik, krog pozneje pa se je v zaščitno ogrado zaletel Nicholas Latifi (Williams). Na stezo je zapeljal varnostni avto in Perezovi tekmeci so lahko brez izgube časa zapeljali na svoj edini postanek v boksih. In tako so Leclerc, Verstappen in Sainz prehiteli Mehičana.

VN Savdske Arabije, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. George Russell (Mercedes)

6. Esteban Ocon (Alpine)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)

11. Guanju Džov (Alfa Romeo)

12. Nico Hülkenberg (Aston Martin)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

Odstop: Alex Albon (Williams), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Nicholas Latifi (Williams), Juku Cunoda (Alpha Tauri).



Cilj! Verstappen je za razmak dirkalnika zmagal na VN Savdske Arabije. Leclerc drugi, tretji Sainz. Osmoljenec Perez četrti. Russell peti, Hamilton je izvlekel točko za 10. mesto.



Še 2 kroga: 1. Verstappen, 2. Leclerc +0,5, 3. Sainz +7,2, 4. Perez +9,0, 5. Russell, 6. Ocon, 7. Norris, 8. Gasly, 9. Magnussen, 10. Hamilton.



Še 3 krogi: Najhitrejši krog na dirki za Verstappna, ki pelje proti prvi zmagi v sezoni.



Še 4 krogi: Verstappen v prvem zavoju mimo Leclerca. Nov vodilni!



Še 5 krogov: 1. Leclerc, 2. Verstappen +1,1, 3. Sainz +7,8, 4. Perez +9,9, 5. Russell, 6. Ocon, 7. Norris, 8. Gasly, 9. Magnussen, 10. Stroll.



Še 7 krogov: Ponavlja se Bahrajn. Verstappen in Leclerc kolo ob kolesu! V zadnji ovinek je Max prehitel Charlesa, nato pa Charles takoj vrača v prvem.



Še 8 krogov: Verstappen je le pol sekunde za Leclercom. Prvi napadi za zmago!



Še 8 krogov: Hamilton le na postanek, a virtualni varnostni avto se je umaknil in je 12.



Še 10 krogov: Virtualni varnostni avto, saj pospravljajo dirkalnika Ricciarda in Alonsa.



Še 12 krogov: Magnussen na prvi in edini postanek. Hamiltonu ni uspelo pravočasno zapeljati v bokse, nato pa so zaprli uvoz v bokse, saj sta tam parkirana Ricciardo in Alonso.



37. krog: Alonso je bil na sedmem mestu, zdaj pa okvara Renaultovega motorja in odstop. Nato pa še odstop Ricciarda, njegov McLaren se je zaustavil na začetku ciljne ravnine. In še odstop Bottasa. Kazalo mu je na točke. Parkiral je v boksih.



33. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen +1,6, 3. Sainz +5,4, 4. Perez +7,7, 5. Russell +15,3, 6. Hamilton +21,7, 7. Magnussen +26,2, 8. Alonso +27,6.



27. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen +1,4, 3. Sainz +3,7, 4. Perez +5,5, 5. Russell +9,2, 6. Hamilton +14,8, 7. Magnussen +16,5, 8. Alonso +17,6.



25. krog: Lep dvoboj med Magnussonom in Hamiltonom za šesto mesto. Veliko akcije in prehitevanj v sredini razpredelnice, na prvih štirih mestih pa brez drame.



21. krog: Leteči štart. Leclerc ostaja pred Verstappnom. Sainz mimo Pereza na tretje mesto.



18. krog (varnostni avto): 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Perez, 4. Sainz, 5. Russell, 6. Magnussen*, 7. Hamilton*, 8. Alonso (*brez postanka).



17. krog: Smola za Pereza, ki je menjal pnevmatike krog pred varnostnim avtomobilom. Tako zdaj vodi Leclerc pred Verstappnom. Perez je tretji in Sainz četrti.



16. krog: Varnostni avto! V betonski ogradi je Latifi. Vsi bodo peljali na postanek.



16. krog: Leclerc je zmanjšal zaostanek na 1,6 sekunde. Perez prvi na postanek.



15. krog: Bottas prehiteva Ocona za 7. mesto, Hamilton pa Gaslyja za 10. mesto.



12. krog: Hamilton napreduje. Mimo Norrisa in je že 11. Pridobil je že tri mesta.



11. krog: 1. Perez, 2. Leclerc +2,3, 3. Verstappen +4,2, 4. Sainz +6,9, 5. Russell +17,1, 6. Alonso +24,3, 7. Ocon +25,2, 8. Bottas +26,4.



8. krog: Ocon vrača udarec. Nazaj na šesto mesto. Za obema pa je že Bottas. Ocon je moral Alonsa spustiti nazaj predse, saj ga je prehitel izven steze.



7. krog: V tretjem poizkusu pa v prvem zavoju Alonso le mimo Ocona. Izjemen dvoboj.



6. krog: Že dva kroga Alonso napada ekipnega tekmeca Ocona za peto mesto. Skoraj sta trčila. Perez pa z varnim vodstvom za 2,3 sekunde.



4. krog: Perez je dobro sekundo pred Leclercom. Hamilton je pridobil le eno mesto in je na 14. mestu. Russel pa mimo Ocona na 5. mesto.



Štart druge dirke sezone! Perez je ostal pred Leclercom. Verstappen je na izvodu iz prvega zavoja prehitel Sainza. Ocon je peti, pred Russellom.



Krog za ogrevanje.



Še 5 minut do štarta: V Ferrarijevi garaži je bilo nekaj drame, težave na dirkalniku Sainza, a so ga le usposobili in je na svojem tretjem štartnem mestu.



Še 20 minut do štarta: VN Savdske Arabije bomo spremljali v živo. Na štartu bo le 18 dirkačev. Po nesreči manjka Mick Schumacher, ob vožnji na štartno mesto pa je odpovedal dirkalnik Jukija Cunode. Alpha Tauri ima ta konec tedna ogromno tehničnih težav. Lewis Hamilton bo začel na 15. štartnem mestu in ne v boksih, kot so namigovali.

Sergio Perez (Red Bull) bo prvič štartal z najboljšega položaja. Lahko doseže svojo drugo zmago z Red Bullom? Prvaku Maxu Verstappnu (Red Bull) na četrtem mestu gotovo ni bilo všeč, da ga je ekipni tekmec premagal. Veliko vprašanje pa je, ali bo Red Bullov dirkalnik sploh zdržal do konca dirke. V Bahrajnu sta se oba pokvarila. Sestrski Alpha Tauri je imel z enakim pogonskim sklopom ta konec tedna ogromno težav.

Charles Leclerc Foto: Guliver Image Ferrari bo tako znova zelo nevaren za zmago. In ne le Charles Leclerc, zmagovalec uvodne dirke sezone. Carlos Sainz ta konec tedna dirka mnogo bolje kot minulo nedeljo. "Malo sem razočaran. Ločili sta nanju le dve stotinki. Izjemen Perezov krog pomeni, da je v zadnjem sektorju veliko tvegal in bil nagrajen. Tako to gre na uličnih stezah," je po kvalifikacijah dejal vodilni v skupnem seštevku. "Na dirki velja popoln napad. Kot vedno. Želimo si boljši rezultat."

Zanimivo bo spremljati, kako visoko lahko napreduje sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Mercedes). Z napačnimi nastavitvami za kvalifikacije je dosegel le 16. mesto. Ker na dirki ne bo vozil Mick Schumacher (Haas), bo Hamilton štartal s 15. položaja. TO bo 180. dirka Hamiltona za Mercedes. Nihče ni toliko dirk odpeljal za isto ekipo (Michael Schumacger 179. za Ferrari). Res pa je, da je zadnja leta na koledarju mnogo več dirk kot pred leti in sploh desetletji.