Neverjeten skok s padalom zvezdnika formule 1

Po zanj "slabem" začetku letošnje sezone, ki se je začela konec marca v Bahrajnu in nadaljevala v Savdski Arabiji, se je Hamilton med prostim koncem tedna odpravil v Dubaj, da bi se spočil pred tekmo za Veliko nagrado Avstralije, ki bo ta konec tedna. Na tekmi v Savdski Arabiji je namreč zasedel peto mesto, nad čimer pa je bil zelo razočaran. Dejal je, da jih čaka še veliko dela.

S padalom skače že nekaj let

37-letnik je v objavi razkril, da je v nedeljo z namenom, da "počisti misli", izvedel več skokov s padalom. Zapisal je: "Včeraj sem se imel vrhunsko. Idealen način, kako preživeti nedeljo. S padalom skačem že nekaj let, med pandemijo pa žal nisem mogel. Danes sem skočil desetkrat. Vsakič se naučim kaj novega. To je odličen način, da počistiš misli in se pripraviš na teden, ki prihaja."

Skoke s padalom obvlada

Na posnetku je videti, da zvezdnik skoke s padalom obvlada, saj v zraku izvaja številne impresivne trike, kot so prevali. Oblečen je le v kratke hlače in kratko majico, čeprav za skok s padalom običajno potrebuješ posebno opremo.

Videti je, da so skoki s padalom za Hamiltona sproščujoči, saj je pred dnevi na družbenih omrežjih odkrito spregovoril o tem, da se bori z duševnimi in čustvenimi težavami. Povedal je, da je za njim težko leto in da je včasih težko ostal optimističen.

