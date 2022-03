Sedemkratni svetovni prvak se bo preimenoval

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Priimek moje mame je Larbalestier in njen priimek bom dodal svojemu," je povedal Lewis Hamilton v intervjuju na odru na svetovnem sejmu Expo v Dubaju. "Ker v resnici ne razumem popolnoma celotne ideje, ko se ljudje poročijo, potem ženska izgubi svoj priimek. In za mojo mamo resnično želim, da se nadaljuje njeno družinsko ime."

Hamilton je dejal, da "dela na" spremembi priimka, a da se to ne bo zgodilo pred letošnjim uvodnim dejanjem sezone za veliko nagrado Bahrajna 20. marca. Od decembra je Hamilton sicer uradno sir Lewis Hamilton, saj je na gradu Windsor prejel viteški naziv. Na dogodku ga je takrat spremljala prav mama.

Lewis Hamilton na nedavnih testiranjih v Bahrajnu. Foto: Guliver Image Larbalastierjeva se je ločila od Lewisovega očeta Anthonyja Hamiltona, ko je bil star dve leti, nato pa je živel z mamo in starejšima polsestrama, Samantho in Nicolo, do svojega dvanajstega leta.

Britanec, ki je bil na lanski dirki za veliko nagrado Abu Dabija v spornih okoliščinah ob osmi naslov svetovnega prvaka, je celo razmišljal o koncu tekmovalne kariere. Vzel si je premor, preden se je februarja znova pojavil ter sporočil: "Vrnil sem se, da bi se boril za osmi naslov prvaka, zato sem tukaj." A pravi, da novi Mercedesom dirkalnik W13 še ni dovolj dober za zmage.