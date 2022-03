Prvak pokazal zobe, Hamilton in Gasly, da bo več prehitevanj #video

Končana so zimska testiranja karavane formule 1. Na vrhu jih je končal branilec naslova Max Verstappen, ki je tretji dan v Bahrajnu odpeljal čas 1:31,720. Dirkanje na testiranjih kaže, da bo z novo generacijo dirkalnikov vožnja v zavetrju lažja in zato več prehitevanj. Poglejte, kako sta se borila Pierre Gasly in Lewis Hamilton.

Red Bull je zadnji dan testiranj pokazal in prvič uporabljal nove stranice dirkalnika, ki sicer niso tako zelo revolucionarne kot Mercedesove. Sobotni čas svetovnega prvaka Maxa Verstappna je bil skoraj dve sekundi hitrejši od petkovega najhitrejšega dosežka Carlosa Sainza (Ferrari). Španec je v soboto dosegel 13. čas in zaostal tri sekunde, a kot večkrat poudarjamo: na testiranjih vsak dirkač opravlja svoj načrt, eni dirkajo z več goriva, drugi z manj, eni s takimi gumami, drugi z drugačnimi ... Zato časi niso primerljivi.

Charles Leclerc Foto: Reuters Vseeno se po šestih testnih dneh zdi, da imata Red Bull in Ferrari najhitrejši dirkalnik. V soboto je bil drugi Charles Leclerc v drugem poskočnem konjiču iz Maranella. Zraven naj bi bil še Mercedes, ki mu očitajo, da realne hitrosti v Bahrajnu ni želel pokazati. George Russell je na četrtem mestu zaostal sekundo, Lewis Hamilton pa na 17. mestu štiri sekunde in pol. V soboto boljši obet tudi za ekipo Alpine, saj je Fernando Alonso odpeljal 122 krogov in bil tretji.

Testiranja, Bahrajn, 3. dan:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:31,720 (53 krogov)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,695 (51 krogov)

3. Fernando Alonso (Alpine) +0,978 (122 krogov)

4. George Russell (Mercedes) +1,039 (71 krogov)

5. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,265 (68 krogov)

6. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,282 (57 krogov)

7. Sergio Perez (Red Bull) +1,385 (43 krogov)

8. Mick Schumacher (Haas) +1,431 (57 krogov)

9. Lando Norris (McLaren) +1,471 (90 krogov)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) +2,101 (81 krogov)

11. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) +2,239 (82 krogov)

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +3,145 (91 krogov)

13. Carlos Sainz (Ferrari) +3,185 (68 krogov)

14. Alexander Albon (Williams) +3,451 (18 krogov)

15. Nicholas Latifi (Williams) +3,914 (124 krogov)

16. Lance Stroll (Aston Martin) +4,309 (63 krogov)

17. Lewis Hamilton (Mercedes) +4,497 (78 krogov)

18. Kevin Magnussen (Haas) +6,896 (38 krogov)

Bo res več prehitevanj?

Pierre Gasly pravi, da kaže, da bo letos dirkanje res bolj zabavno. Foto: Reuters Na testiranjih smo videli tudi nekaj prehitevanj in poizkusov vožnje v zavetrju. Dirkači so želeli preveriti, ali nov aerodinamični pravilnik res omogoča bolj atraktivno dirkanje. V soboto sta nekaj krogov pravo malo bitko uprizorila Pierre Gasly (Alpha Tauri) in Hamilton. "Bil sem prav presenečen, da sem se nekaj krogov lahko boril z Lewisom. Bilo je zelo zabavno. In pomembno, da sem ga sledil in dobil občutek, kako lahko slediš drugemu dirkalniku. Vsekakor je lažje kot lani. Zato sem kar optimističen za sezono. Nekajkrat sva se prehitela, dirkala v zavetrju. Vsekakor napredek. Mislim, da bo dirkanje letos bolj zabavno," je razlagal Gasly.

Bahrajn bo naslednji konec tedna gostil prvo dirko sezone 2022. Prvi trening bo v petek ob 13.00 po srednjeevropskem času, dirka pa v nedeljo ob 16. uri.