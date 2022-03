Ferrari najhitrejši, a Mercedes s svojo "raketo" zavaja tekmece

Stranice novega Mercedesovega dirkalnika so skladne s pravili, pravi snovalec pravil, ki se inovaciji čudi. Tudi v ekipi njihovih največjih tekmecev ne dvomijo o legalnosti. Idejo so očitno našli v tehnologiji raket za polete v vesolje. A Mercedes tudi drugi dan testiranj v Bahrajnu ni bil najhitrejši. To je bil Carlos Sainz s Ferrarijem, ki srebrne obtožuje, da s počasnimi krogi zavajajo tekmece in javnost.

Esteban Ocon Foto: Reuters Predzadnji dan zimskih testiranj novih dirkalnikov formule 1 je na dirkališču v Bahrajnu, ki bo naslednji konec tedna gostilo prvo dirko sezone, dosegel Carlos Sainz ml. (Ferrari). Bil je skoraj pol sekunde hitrejši od aktualnega prvaka Maxa Verstappna (Red Bull) in šest desetink pred podprvakom Lewisom Hamiltonom (Mercedes), ki je dan končal na četrtem mestu. Esteban Ocon je z Alpinom odpeljal kar 111 krogov, po težavah v Barceloni imajo v francosko-angleški ekipi zdaj le nekoliko boljše občutke o novem dirkalniku. Še naprej je nekaj panike pri McLarnu, saj jim rezervnih delov za odpravo težav s pregrevanjem zavor iz Anglije še ni uspelo pripeljati v Bahrajn, Daniel Ricciardo pa zaradi bolezni tudi drugi dan ni dirkal. Težave tokrat tudi za ekipo Williams, Nicholas Latifi je odpeljal le 11 krogov, potem pa mu je požar na zavornem sistemu uničil vzmetenje.

Lance Stroll Foto: Reuters Vsem je jasno, da testiranja niso realen pokazatelj razmerja moči, saj ima vsaka ekipa svoj program dela. Vseeno pa nekaj iskric med dirkači že leti. George Russell (Mercedes) je v četrtek dejal, da ima trenutno najhitrejši dirkalnik ekipa Ferrari. Jih je pa novi dirkač srebrne puščice zaradi teh besed hitro slišal. "To je tipični Mercedes, tipični George. Govorijo, kako hitri so drugi, nato pa pridejo na prvo dirko in odpihnejo konkurenco. Če bi bilo to prvič, bi jim mogoče še verjel. A tako govorijo že pet, šest let, pa so nato že na prvi dirki v ospredju," je v paddocku novinarjem razlagal Sainz, češ da Mercedes prave forme ne želi pokazati. Russell je v petek odpeljal 67 krogov in za 13. rezultat dneva dosegel pet sekund počasnejši čas od Sainzovega.

Inovativne stranice Mercedesovega dirkalnika, ki dvigajo obrvi

George Russell Foto: Reuters Ross Brawn in Pat Symonds, nekdanja inženirja ekip formule 1, ki sta za Mednarodno avtomobilistično zvezo (FIA) pripravila nov aerodinamični pravilnik za dirkalnike formule 1, priznavata, da sama takšnega dizajna nista predvidela. A pomislekov, da ne bi bil v skladu s pravilni, vendarle nimata. "To je zelo inovativen pristop. Rad imam inovativne pristope. Nisem pa česa takega pričakoval. Impresioniran sem, kakšno rešitev za pretok zraka za hlajenje dirkalnika so našli," je dejal Symonds. Pravi, da je Mercedes očitno idejo dobil v industriji vesoljskih plovil.

Max Verstappen Foto: Reuters Mercedesovi tekmeci pritožbe niso vložili, se pa inovaciji čudijo. "Mercedes je prišel z ekstremno rešitvijo, povsem drugačno interpretacijo. Ali je legalna? Da, je. Vsa pravila so upoštevana," je v petek dejal Christian Horner, šef ekipe Red Bull. Je pa vodja Ferrarija Mattia Binotto izpostavil, da je ključni pomislek, da krilce oziroma "plavut", del dirkalnika, na katerem je nameščeno vzvratno ogledalo (namesto na širši stranici dirkalnika kot pri preostalih ekipah), deluje kot aerodinamični element. Nenapisan dogovor med ekipami in Fio pa je, da vzvratna ogledala ne smejo imeti aerodinamičnega učinka.