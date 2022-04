Deske v kot in misli le na "novo" super hitro stezo #video

Prvenstvo formule 1 se nadaljuje z dirko, ki jo je sedemkratni prvak Lewis Hamilton osvojil samo dvakrat (enkrat z McLarnom in enkrat z Mercedesom) - z veliko nagrado Avstralije. Ta je na sporedu prvič po letu 2019, potem ko so jo marca 2020 zaradi začetka epidemije koronavirusa odpovedali le nekaj ur pred prvim treningom. Dve leti in mesec pozneje je v Melbournu sproščeno kot v starih časih. Dirkači so v preteklih dneh uživali v topli avstralski jeseni, a zdaj bodo deske za jezdenje na valovih morali postaviti v kot in se osredotočiti na dirkanje. Mick Schumacher (Haas) se je preizkusil v deskanju in objavil naslednje fotografije. Po nesreči na kvalifikacijah v Savdski Arabiji posledic ne čuti. Je pa ekipa Haas v Melbournu brez rezervnih delov, tako da si nove nesreče ne sme privoščiti.

Spored VN Avstralije



Petek

5.00 1. trening

8.00 2. trening



Sobota

5.00 3. trening

8.00 kvalifikacije



Nedelja

7.00 dirka

Sainz: Imamo povsem novo progo

V petek jih najprej čaka privajanje na nekoliko spremenjeno stezo v Albert Parku. Na novo so jo asfaltirali, odstranili dve šikani, da je ta ulična oziroma parkovna steza še hitrejša. "Imamo povsem novo progo: nov asfalt, nove grbine, nove robnike. Videti je povsem drugačna steza od tiste, ki smo je bili vajeni v preteklosti. Z odprtimi mislimi na prvi trening pa bomo videli, kako se bo na njej znašel naš dirkalnik," je po sprehodu po dirkališču povedal Carlos Sainz (Ferrari). V naslednjem videu lahko progo spoznate s kamere na varnostnem avtomobilu.

Vodilni v prvenstvu Leclerc opozarja, da jim ta steza ne bo tako naklonjena. Foto: Guliver Image Ferrari in Red Bull sta bila na prvih dveh dirkah razred zase in sta v vlogi favorita tudi tokrat. "Mislim, da značilnosti te steze ne ustrezajo najbolj našemu dirkalniku. Vseeno mislim, da bomo v igri za najvišja mesta. Bomo zelo izenačeni," pa pred začetkom dirkaškega konca tedna razmišlja vodilni v prvenstvi Charles Leclerc (Ferrari). Zmagovalec VN Bahrajna ima 20 točk prednosti pred Maxom Verstappnom (Red Bull), zmagovalcem VN Savdske Arabije.

Zadnjih pet zmagovalcev VN Avstralije:



2019 - Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 - Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 - Sebastian Vettel (Ferrari)

2016 - Nico Rosberg (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

Mercedes: Nimamo čarobne rešitve za to dirko

Hamilton nima zmagovitega dirkalnika, tudi sicer je tu zmagal samo dvakrat. Foto: Guliver Image V središču pozornosti bo še razočaranje začetka sezone, Mercedes. Težko je pričakovati, da so v dveh tednih od prejšnje dirke rešili težave z novim dirkalnikom, saj je šla večina opreme in delov na pot v Avstralijo že pred mesecem dni. "Rezultati ne odražajo naših pričakovanj. V tovarnah v Brackleyju in Brixworthu poskušamo razumeti težave in najti rešitve," je v Albert Parku razlagal vodja Mercedesa Toto Wolff. "Nimamo čarobne rešitve za to dirko. Delamo pa vse, da bi imeli na naslednjih dirkah že izboljšave in bi se približali najboljšim."

Skupni seštevek pred tretjo dirko sezone:



1. Charles Leclerc 45 točk

2. Carlos Sainz 33

3. Max Verstappen 25

4. George Russell 22

5. Lewis Hamilton 16

6. Esteban Ocon 14



1. Ferrari 78 točk

2. Mercedes 38

3. Red Bull 37

4. Alpine 16

5. Haas 12

6. Alfa Romeo 9