Hamilton bo prejel novo državljanstvo

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Britanec Lewis Hamilton se kot doma počuti v ZDA, kjer pogosto dopustuje, še kako navezan pa je tudi na Brazilijo. Tam je leta 2008 prvič postal svetovni prvak, lani pa tretjič osvojil VN Brazilije (prvo šele leta 2016). Njegov dirkaški idol pa je bil pokojni trikratni svetovni prvak Ayrton Senna. Obenem je Hamilton še dober prijatelj z brazilskim nogometnim zvezdnikom Neymarjem, pa tudi z deskarjem na vodi Gabrielom Medino. Po minuli VN Avstralije je odpotoval prav v Brazilijo.

"V Braziliji bi rad preživel še več časa. Všeč mi je tukajšnja kultura. Bil sem samo v Riu in Sao Paulu. Rad bi se vrnil na božič, za novo leto. Neymar me vabi vsako leti, tudi Gabriel me pogosto vabi. A nikoli nimam časa," je razlagal na promocijskem dogodku. In v smehu dejal: "Čakam na brazilski potni list."

🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 13, 2022

Lewis Hamilton Foto: Guliver Image A pravzaprav to s potnim listom sploh ni nobena šala. Lansko zmago je proslavil z brazilsko zastavo. Navijači na tribunah, ki vsako leto vzklikajo ime Ayrtona Senne, pa so vzklikali še Hamiltonovo ime. In že takrat je brazilski kongresnik Andre Figueiredo napovedal, da bo vložil pobudo, da Hamiltonu podelijo častno državljanstvo Brazilije. Parlament še ni glasoval o pobudi, jo je pa zdaj podprl Ciro Gomes, ki bo na naslednjih volitvah kandidiral za brazilskega predsednika. "Hamilton, si že v naših srcih. S častnim državljanstvom nam boš še bliže." Britanski voznik formule 1 je v odziv na Gomesov zapis na Twitterju zapisal: "Počaščen bom."