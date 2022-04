Hamilton ostro nad prepoved nošenja nakita v formuli 1

Hamilton, najuspešnejši voznik v tem športu, je novinarjem po osvojenem četrtem mestu za Mercedes v Melbournu povedal, da se ušesnih piercingov in zatiča za nos ne namerava znebiti.

"Odrezati bi si moral ušesa"

"Mislim, da so nekatere zadeve osebne. Vsak bi moral biti, kar je," je še povedal. In dodal: "So stvari, ki jih ne morem odstraniti. Uhani, ki jih imam v desnem ušesu, so dobesedno zavarjeni, tako da jih ne morem odstraniti. Če bi jih želel, bi si moral odrezati ušesa ali kaj podobnega."

Prepoved nošnje nakita med dirko obstaja zaradi varnostnih razlogov in je določena v Dodatku L k Mednarodnemu športnemu kodeksu FIA. Čeprav prepoved ni nova, nikoli ni bila strogo uveljavljena.

Hamilton je najuspešnejši voznik v formuli 1. Foto: Guliverimage

Zahteva pa ognjevarnem spodnjem perilu

Tema o prepovedi nakita je bila omenjena tudi na petkovem sestanku za voznike, na katerem so spregovorili tudi o možnosti, da bi vozniki nosili ognjevarno spodnje perilo.

"Vsekakor ne bom preverjal skladnosti spodnjega perila za voznike," se je pošalil šef ekipe Red Bull Christian Horner, ko so v soboto na sestanku spregovorili o tej temi.