Ta konec tedna v kultni Imoli dve dirki in norija kot v Schumijevih časih

S sedmimi zmagami je najuspešnejši dirkač v Imoli Michael Schumacher. Foto: Reuters Pandemija covid-19 je v formulo 1 vendarle prinesla nekaj dobrega.

Dirka v Imoli, dolga leta pod nazivom VN San Marina, je bila klasika tega tekmovanja. Nato pa so jo po sezoni 2006, po sedmi zmagi Michaela Schumacherja, črtali s koledarja. Predlani se je na koledar vrnila kot nadomestna dirka v času protikoronskih omejitev.

Namesto VN Kitajske so jo tako izpeljali lani. Od letos pa je dirka na stezi Enzo & Dino Ferrari, zdaj pod imenom VN Emilije - Romanje, znova stalnica v prvenstvu. Pogodbo so z novim lokalnim organizatorjem podpisali do sezone 2025.

Zadnjih pet zmagovalcev dirke v Imoli:



2021 - Max Verstappen (Red Bull)

2020 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2006 - Michael Schumacher (Ferrari)

2005 - Fernando Alonso (Renault)

2004 - Michael Schumacher (Ferrari)

Na sobotni dirki točke prvim osmim

Klasično dirkališče, kjer se je v 90. letih zgodila tudi ena največjih tragedij − smrtna nesreča Ayrtona Senne v Williamsovem dirkalniku, bo ta konec tedna prizorišče ene od novosti v prvenstvu formule 1 − šprinterske dirke. Tako kot lani prvič bodo tudi letos na treh velikih nagradah izpeljali krajšo sobotno dirko. Pozor na ure dogajanja v petek in soboto!

Spored VN Emilije - Romanje:



Petek

13.30 1. trening

17.00 kvalifikacije



Sobota

12.30 2. trening

16.30 šprint dirka



Nedelja

15.00 dirka

Zadnja šprinterska dirka je bila v Braziliji, ko je zmagal Valtteri Bottas. Foto: Guliverimage V petek bodo tako imeli dirkači in njihove ekipe le uro treninga za iskanje najboljših nastavitev dirkalnika pred kvalifikacijami. V soboto bo po drugem treningu sledila 100 kilometrov dolga dirka, ki bo določila štartna mesta za osrednjo nedeljsko dirko v običajni dolžini 305 kilometrov.

Ker je dirka bolj nepredvidljiva od kvalifikacij, bo torej lahko štartna vrsta mnogo bolj premešana. Ima pa sobotna dirka od letos še dodatno težo, saj s točkami ne bodo nagrajeni samo prvi trije kot lani. Točke bo namreč dobilo prvih osem po sistemu 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2- 1.

Leclerc: V Italiji bo noro!

Leclerc je zmagal na prvi in tretji dirki sezone, vmes je dosegel še eno drugo mesto. Foto: Reuters

Ta konec tedna se v Imoli pričakuje prava navijaška norija. Tribune bodo odprte − protikoronskih omejitev ni več − in zato gotovo polne do zadnjega kotička. Kot vodilni v prvenstvu na dirkališče, poimenovano po Enzu in njegovem sinu Dinu Ferrariju, prihaja Ferrarijev voznik Charles Leclerc. Po le treh dirkah ima 71 od možnih 78 točk oziroma kar 34 točk več od prvega zasledovalca. Tolikšne prednosti dirkač Ferrarija ni imel že deset let. V seštevku konstruktorjev pa s kar 104 točkami vodi Ferrari.

Skupni seštevek pred četrto dirko sezone:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 71

2. George Russell (Mercedes) 37

3. Carlos Sainz (Ferrari) 33

4. Sergio Perez (Red Bull) 30

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 28

6. Max Verstappen (Red Bull) 25



1. Ferrari 104

2. Mercedes 65

3. Red Bull 55

4. McLaren 24

5. Alpine 22

"Za nami so šele tri dirke in zato je težko razmišljati o prvenstvu. A če smo pošteni, imamo zelo hiter dirkalnik, pa še vzdržljiv je," je bil po zmagi na minuli VN Avstralije previden, a samozavesten Monačan. Medtem ima Mercedesova ekipa prepočasen dirkalnik, ekipa Red Bull pa premalo vzdržljivega. "V Italiji bo noro! Ampak dirke se moramo lotiti, kot smo se prvih treh. Ne smemo si narediti prevelikega pritiska," poudarja Leclerc.