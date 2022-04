Vodilni v prvenstvu formule 1 v Toskani žrtev ropa

Vodilni v prvenstvu formule 1 Charles Leclerc je bil v ponedeljek zvečer žrtev ropa v Toskani, kjer je s skupaj s svojim kondicijskim trenerjem Andreo Ferrarijem in prijatelji preživljal velikonočne praznike. Ukradli so mu uro znake Richard Mille.

Okoli desete ure zvečer so Charlesa Leclerca in njegove prijatelje v kraji Viareggio obkrožili domačini, ki so prepoznali dirkača Ferrarija in se želeli z njim fotografirati. V gneči več deset ljudi pa je nekdo Leclercu z roke snel uro vredno 300.000 evrov. Leclerc je to opazil šele pozneje in rop prijavil policiji, ki zdaj preiskuje, ali je šlo za načrtovan rop ali pa je nekdo le izkoristil Monačanovo nepozornost v gneči ljudi.

"Sinoči so nas v ulici Salvatori oropali. Mislim, da bi lahko slej ali prej namestili luči? Sprašujem za prijatelja," je na Instagramu zapisal očitno zelo jezni Leclercov kondicijski trener, Andrea Ferrari.

Leclerc ni prvi voznik formule 1, ki so mu ukradli uro znake Richard Mille. Dirkaču McLarna Landu Norrisu so jo z roke ukradli lani po finalu evropskega nogometnega prvenstva na Wembleyju.