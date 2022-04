Dež, pet rdečih zastav in prvi štartni položaj za Verstappna

Peta prekinitev kvalifikacij, minuto pred koncem, ko je v pesku končal Lando Norris. Foto: Reuters Dež je močil dirkališče v Imoli že v petek dopoldne, do začetka kvalifikacij ob 17. uri se je proga osušila, sredi teh pa je znova začelo deževati. Zaradi petih rdečih zastav so se tokrat petkove kvalifikacije zavlekle z ene ure na uro in 45 minut. Odločilni zadnji del je bil kar trikrat prekinjen: najprej zaradi vrtenja Kevina Magnussena (Haas) in Landa Norrisa (McLaren), vmes pa še zaradi parkiranega pokvarjenega dirkalnika Valtterija Bottasa (Alfa Romeo). V trenutku, ko so prižgali rumene zastave, je mimo Bottasa pripeljal aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull) in dosegel najhitrejši čas. Ker je nekoliko upočasnil ob rumeni zastavi, mu dosežka niso izbrisali.

Po prekinitvi je bila proga spet bolj mokra in njegovega prvega mesta ni več nihče mogel ogroziti. V prvi vrsti bo tako na sobotni šprinterski dirki še vodilni v prvenstvu Charles Leclerc (Ferrari). Na prvih petih mestih so sicer kvalifikacije končali dirkači petih ekip. Zelo zanimiva je tako druga vrsta: Norris z vse boljšim McLarnom in povratnik v formulo 1 Magnussen. Sobotna šprinterska dirka se začne ob 16.30.

VN Emilije Romanje, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:27,999

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,779

3. Lando Norris (McLaren) +1,132

4. Kevin Magnussen (Haas) +1,165

5. Fernando Alonso (Alpine) +1,203

6. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,743

7. Sergio Perez (Red Bull) +1,809

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,440

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) +3,063

10. Carlos Sainz ml. (Ferrari)



11. George Russell (Mercedes)

12. Mick Schumacher (Haas)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Guanju Džov (Haas)

15. Lance Stroll (Aston Martin)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. PIerre Gasly (Alpha Tauri)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Esteban Ocon (Alpine)

20. Alex Albon (Williams)

Mercedes nekonkurenčen, Sainz razbil dirkalnik

Dramatičen je bil že prvi del kvalifikacij, saj sta si na progi, ki je bila iz kroga v krog bolj suha in bolj hitra, voznika Mercedesa šele v zadnjih sekundah pridirkala preboj med 15 najhitrejših. George Russell je bil 12., Lewis Hamilton pa 15., sekundo in šest desetink za najhitrejšim v tem delu kvalifikacij Leclercom. Razočaranje na domači dirki za Alpha Tauri, saj sta bila Juki Cunoda in Pierre Gasly 16. in 17. Zaradi tehničnih težav pa je brez zadnjega hitrega kroga in napredovanja ostal tudi Esteban Ocon (Alpine). Prvi del kvalifikacij je bil za nekaj minut tudi prekinjen, saj so na dirkalniku Alexa Albona (Williams) zagorele zavore in je z dirkalnika odletelo kar nekaj delov na obesi pnevmatike in vzmetenju.

Sedemkratni prvak Lewis Hamilton ni bil konkurenčen niti za prvo deseterico. Foto: Reuters Prekinjen je bil tudi drugi del kvalifikacij, ko je v predzadnjem zavoju zavrtelo Carlosa Sainza (Ferrari) in je zadel v zaščitno ogrado in polomil obeso ene od svojih pnevmatik. Ker je že pred tem odpeljal dovolj hiter čas, se je uvrstil v zadnji del kvalifikacij. Tam ni mogel nastopiti, tako bo na 10. štartnem mestu. Se je pa med prekinitvijo ulil dež in tako v nadaljevanju tega dela kvalifikacij nihče več ni mogel izboljšati svojega časa. Brez prve deseterice sta tako ostala voznika Mercedesa, Russell na 11. mestu in Hamilton na 13. A tudi če bi proga ostala suha, bi se težko prebila med deseterico. Kljub nekaj spremembam na dirkalniku je srebrna pušča v Imoli še manj konkurenčna kot na prvih treh dirkah.

Glavna dirka na kultnem dirkališču Enzo & Dino Ferrari bo v nedeljo ob 15.00.