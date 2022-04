Deževen začetek v Imoli, a Ferrari ostaja številka 1

Lewis Hamilton Foto: Reuters Po dopoldanskih medijskih obveznostih, kjer je bil v središču Lewis Hamilton, a ne zaradi formule 1, temveč zaradi namere po solastništvu v nogometnem klubu Chelsea, se je četrti dirkaški konec tedna začel s prvim prostim treningom. Če so dopoldne vozniki v prvenstvih formule 2 in formule 3 bolj malo dirkali, je dež do enih popoldne le pojenjal in najboljši dirkači na svetu so lahko odpeljali uro dolg trening. Ta je bil pet minut pred koncem sicer prekinjen, saj se je zavrtel in za krajši čas obtičal v peščeni izletni coni Lando Norris (McLaren).

Ker se je proga iz minute v minuto sušila in so ob koncu nekateri dirkali že na "intermediate" gumah za delno mokro stezo, rezultati niso najboljši pokazatelj razmerja moči. Ob koncu je v pesku končal tudi Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Na prvih dveh mestih sicer brez presenečenja, tam sta bila oba ferrarija. S časom 1:29,402 je bil najhitrejši vodilni v prvenstvu Charles Leclerc, skoraj sekundo pa je za njim zaostal Carlos Sainz mlajši. Četrti in peti sta bila voznika Haasa, a z več kot tremi sekundami zaostanka. Hamilton z več nadgradnjami na Mercedesovem dirkalniku, da bi le rešili težave z delfinjenjem, je tarnal nad zelo slabim oprijemom. Na 18. mestu je zaostal sedem sekund.

VN Emilije Romanje, petkov trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:29,402

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,877

3. Max Verstappen (Red Bull) +1,465

4. Kevin Magnussen (Haas) +3,037

5. Mick Schumacher (Haas) +3,586

6. Sergio Perez (Red Bull) +3,610

7. Fernando Alonso (Alpine) +3,758

8. Sebastian Vettel (Aston Martin) +3,963

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +4,209

10. George Russell (Mercedes) +4,860

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +5,213

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +5,702

13. Esteban Ocon (Alpine) +6,018

14. Lando Norris (McLaren) +6,100

15. Daniel Ricciardo (McLaren) +6,223

16. Lance Stroll (Aston Martin) +6,631

17. Alex Albom (Williams) +7,059

18. Lewis Hamilton (Mercedes) +7,062

19. Džov Guanju (Alfa Romeo) +8,048

20. Nicholas Latifi (Williams) +10,296

Kljub dežju se je že v petek v Imoli zbralo več tisoč tisofov, navijačev Ferrarija. Foto: Reuters

Ker je VN Emilije Romanje v Imoli ena od treh v sezoni s sobotno šprintersko dirko, že v petek popoldne sledijo kvalifikacije, ki bodo dale štartna mesta za sobotni šprint. Začnejo se ob 17.00. Na kvalifikacijah bo proga še mokra, mogoče je tudi, da bo spet deževalo. V soboto in nedeljo pa naj bi bilo suho. Kljub slabemu vremenu se je v Imoli že zbrala množica tifosov.