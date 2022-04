Dvojna zmaga za Red Bull, poraz Ferrarija in polomija Hamiltona

Drugi zaporedni odstop za Sainza. Že v prvem zavoju. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) vrača udarec. Tako kot Charles Leclerc (Ferrari) v Avstraliji je v Imoli on dosegel dirkaški grand slam: zmaga z vodstvom od štarta do cilja, prvi štartni položaj in najhitrejši krog na dirki. Torej 26 točk. Pa še osem točk za zmago na sobotni šprinterski dirki. Ob dveh odstopih ima tako Nizozemec v letošnji sezoni zdaj dve zmagi. Ta je bila 22. v njegovi karieri. Popoln konec tedna za Red Bull, saj je Sergio Perez osvojil drugo mesto. Pa je v Imolo pred več 10 tisoč tifosov domači Ferrari prišel kot prvi favorit.

Za Ferrari je šlo vse narobe že od štarta. Leclerca sta v prvem zavoju prehitela Perez in Lando Norris (McLaren), v Sainza pa je rahlo zadel Daniel Ricciardo (McLaren) in Španec se je zavrtel in obtičal v peščeni izletni coni. Monačan je v nadaljevanju dirkal na tretjem mestu, tik za Perezom, a več kot 10 sekund za vodilnim Verstappnom. Devet krogov pred ciljem pa je pritiskal premočno, poskočil čez zahrbtno zgornjo šikano in se zavrtel. Rahlo je zadel tudi v zid in moral na menjavo prednjega krilca. Zdrsnil je na deveto mesto, a se v zadnjih krogih prebil na končno šesto.

Pred štartom je na tribunah "gorelo", a kmalu je sledil hladen tuš za tifose. Foto: Reuters

VN Emilije Romanje, Imola:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Alex Albom (Williams)

13. Pierra Gasly (Alpha Tauri)

14. Lewis Hamilton (Mercedes)

15. Guanju Džov (Alfa Romeo)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. Mick Schumacher (Haas)

18. Daniel Ricciardo (McLaren)

Odstop: F. Alonso (Alpine), C. Sainz (Ferrari)

Hamilton zaostal za celoten krog

Hamilton je na 14. mestu zaostal celoten krog za Verstappnom. Foto: Reuters Po napaki Leclerca je tako na stopničke prvič v sezoni pripeljal Norris, a z zaostankom 35 sekund za zmagovalcem. S četrtim mestom je lahko zadovoljen tudi George Russell (Mercedes), saj je bil sedemkratni prvak Lewis Hamilton v drugi srebrni puščici povsem nemočen. Nikogar ni mogel prehiteti, niti voznikov Alpha Taurija, Williamsa in Aston Martina. Tako je Hamilton na 14. mestu zaostal celoten krog za Verstappnom, še pred nekaj meseci pa je bil njegov tekmec za naslov prvaka.

Verstappen je v Imoli nazdravljal z Norrisom in Perezom. Foto: Reuters

Skupni seštevek po četrti dirki:



1. Charles Leclerc 86 točk

2. Max Verstappen 59

3. Sergio Perez 54

4. George Russell 49

5. Carlos Sainz 38

6. Lando Norris 35

7. Lewis Hamilton 28

8. Valtteri Bottas 24



1. Ferrari 124 točk

2. Red Bull 113

3. Mercedes 77

4. McLaren 46

5. Alfa Romeo 25

6. Alpine 22

Sezona se bo čez 14 dni nadaljevala s premierno VN Miamija.

Druga zmaga v sezoni za Verstappna! 22. v karieri. Dvojna zmaga Red Bulla pred Ferrarijevimi navijači v Imoli.



Še zadnji krog: To bo dvojna zmaga za Red Bull, Verstappen pred Perezom. Edini Ferrari, Leclerc, na šestem mestu. Sezona se postavlja na glavo. Hamilton pa zgolj 14.



Še 4 krogi: Leclerc je dobil dve mesti nazaj. Zdaj je sedmi, za šestim Cunodo.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Norris, 4. Russell, 5. Bottas, 6. Cunoda, 7. Vettel, 8. Leclerc, 9. Magnussen, 10. Stroll.



Še 9 krogov: Napaka Leclerca. Vrtenje čez zgornjo šikano in rahlo trčenje v zid. Lahko je nadaljeval, a moral v bokse na menjavo gum in prednjega krilca. Ferrari bo danes brez stopničk! Monačan na 9. mesto.!



Še 10 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Russell, 6. Bottas, 7. Vettel, 8. Magnussen, 9. Cunoda, 10. Stroll.



Še 11 krogov: Še vodilni Verstappen v bokse. To bo prava bitka za dodatno točko.



Še 12 krogov: Tudi Perez na dodatni postanek in gume za najhitrejši krog na dirki.



Še 13 krogov: Leclerc na dodaten postanek. Izgubil ni nobenega mesta. Poskusil bo odpeljati najhitrješi krog za dodatno točko.



Še 16 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Russell, 6. Bottas, 7. Vettel, 8. Magnussen, 9. Cunoda, 10. Stroll.



Še 20 krogov: Če ne bo dežja, očitno tudi postankov ne bo več.



40. krog: Verstappen je za en krog ujel in prehitel Hamiltona! Lani pa sta se borila za naslov.



34. krog: Hamilton ne more prehiteti nikogar. Zdaj se za 13. mesto muči z Gaslyjem.



32. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Russell, 6. Bottas, 7. Vettel, 8. Magnussen, 9. Cunoda, 10. Stroll.



30. krog: Mirni zadnji krogi. Dež ni prišel. Verstappen je 10 sekund pred Perezom in Leclercom. Russell zelo dober peti, Hamilton nemočen na 14. mestu.



22. krog (po prvih postankih): 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Russell, 6. Bottas, 7. Vettel, 8. Magnussen, 9. Cunoda, 10. Stroll.



20. krog: Leclerc po postanku pred Pereza, a ga je Mehičan z bolj ogretimi gumami takoj prehitel nazaj. Verstappen varno sedem sekund pred njima vodi.



19. krog: Perez na menjavo pnevmatik za suho stezo. Leclerc je zdaj drugi, a sedem sekund za Verstappnom. Vsi v tem in naslednjem krogu v bokse.



15. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Russell, 6. Bottas, 7. Magnussen, 8. Vettel, 9. Cunoda, 10. Stroll, 11. Hamilton, 12. Ocon.



12. krog: Fantastično dirkanje za 5. mesto. Russell v zgornji šikani mimo Magnussena.



10. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Magnussen, 6. Russell, 7. Bottas, 8. Vettel, 9. Cunoda, 10. Stroll, 11. Hamilton, 12. Ocon.



8. krog: Leclerc prehiteva Norrisa! Tifosi norijo. A ima že 6 sekund zaostanka za Maxom.



7. krog: Proga se suši, a pravijo, da prihaja nov dež. Verstappen ima 2 sekundi prednosti pred Sainzom in že 4 sekunde pred Leclercom, saj slednjega zadržuje Norris. Odstop Alonsa. Začel mu je razpadati Alpinov dirkalnik.



5. krog: Leteči štart. Dirka se nadaljuje. Leclerc je neuspešno napadel Norrisa.



3. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Magnussen, 6. Russell, 7. Bottas, 8. Alonso, 9. Vettel, 10. Cunoda, 11. Stroll, 12. Hamilton.



Štart! Slab štart obeh Ferrarijev. Verstappen je ostal prvi, pred Leclerca sta v prvi zavoj zapeljala Perez in Norris. Zavrtel pa se je Sainz (zadel ga je Ricciardo) in obtičal v peščeni izletni coni. Varnostni avto, ker Ferrari stoji na nevarnem mestu.



Krog za ogrevanje. Večina je na pnevmatikah intermediate, za rahlo mokro stezo.



Še 10 minut do štarta. Proga je mokra, saj je dopoldne v Imoli spet deževalo. Na tribunah pa je vse rdeče, tifosi seveda pričakujejo zmago Ferrarija.