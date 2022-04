Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šprintersko dirko na VN Emilije Romanje je dobil svetovni prvak Max Verstappen. V predzadnjem krogu je prehitel vodilnega v skupnem seštevku Charlesa Leclerca in utišal povsem rdeče obarvane tribune v Imoli.

Dirkaški konec tedna v Imoli se je nadaljeval s šprintersko dirko dolgo 21 krogov oziroma 120 kilometrov, ki je določila štartna mesta za nedeljsko dirko v običajni dolžini 305 kilometrov. Od letos se za šprint osvaja tudi večje število točk: osem za zmago in nato po eno manj za vsako uvrstitev do osmega mesta.

Osem točk in prvi štartni položaj si je pridirkal Max Verstappen (Red Bull). Na štartu ga je sicer prehitel Charles Leclerc (Ferrari), a je vodilni v letošnjem prvenstvu nekoliko bolj obrabil svoje pnevmatike in ga je aktualni prvak prehitel nazaj v predzadnjem krogu. Zmagal je s prednostjo treh sekund. V drugi štartni vrstni bosta njuna ekipna kolega, Sergio Perez (Red Bull) in Carlos Sainz (Ferrari). Slednji je napredoval z desetega mesta, potem ko je na petkovih kvalifikacijah doživel nesrečo.

Že leta ni bilo takšne evforije Ferrarijevih navijačev. A Leclerc v soboto ni zmagal. Foto: Reuters

Mercedes ni bil konkurenčen niti za deseterico. Foto: Reuters Tretja najhitrejša ekipa tega konca tedna je McLaren. Lando Norris in Daniel Ricciardo sta bila peti in šesti, a po vsega 21 krogih kar 24 oziroma 27 sekund za Verstappnom. Nov slab dan pa za aktualne konstruktorske prvake, ekipo Mercedes. George Russell je bil 11., Lewis Hamilton pa 14. Torej tudi na dirki nista bila konkurenčna. Pred njima sta končala tudi oba Haasova voznika.

Štart osrednje dirke bo v nedeljo ob 15. uri.

VN Emilije Romanje, šprinterska dirka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +2,9

3. Sergio Perez (Red Bull) +4,7

4. Carlos Sainz ml. (Ferrari) +17,5

5. Lando Norris (McLaren) +24,5

6. Daniel Ricciardo (McLaren) +27,7

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +28,1

8. Kevin Magnussenn (Haas) +30,7

9. Fernando Alonso (Alpine) +32,2

10. Mick Schumacher (Haas) +33,7

11. George Russell (Mercedes) +36,2

12. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +28,3

13. Sebastian Vettel (Aston Martin) +40,1

14. Lewis Hamilton (Mercedes) +41,4

15. Lance Stroll (Aston Martin) +42,9

16. Esteban Ocon (Alpine) +43,5

17. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +42,7

18. Alex Albon (Williams) +48,8

19. Nicholas Latifi (Williams) +51,0

Odstop: Guanju Džov (Alfa Romeo)