Russell najhitrejši na drugem prostem treningu

Sedemkratni svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil na drugem prostem treningu četrti, lanski prvak Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) pa sedmi.

Ta konec tedna poteka po spremenjenem kvalifikacijskem programu, ki so ga na nekaterih dirkah vpeljali že v minuli sezoni. V tej sezoni bo poleg Imole takšen spored še na VN Avstrije (9. julij) in VN Brazilije (12. november).

Tako so v petek na dirkališču Enza in Dina Ferrarija že izpeljali prvi prosti trening ter kvalifikacije, ki jih je dobil Verstappen pred Leclercom in Britancem Landom Norrisom (McLaren). Hamilton je bil šele 13.

Petkove kvalifikacije so dale startne položaje za današnjo sprintersko dirko, ki bo ob 16.30. Na njej bo prvih osem dirkačev dobilo 8, 7, 6 in tako naprej vse do 1 točke. Današnja preizkušnja pa bo štela tudi za startno vrsto za nedeljsko dirko, ki bo ob 15. uri.

V skupnem seštevku ima Leclerc po treh dirkah na vrhu 71 točk, drugi je Russell s 37, tretji pa Španec Carlos Sainz (Ferrari) s 33. Hamilton je peti z 28, Verstappen pa šesti s 25 točkami.

