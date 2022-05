Max Verstappen je prvi zmagovalec dirke pred stadionom Hard Rock. Foto: Reuters Ferrari je še tretjič na petih dirkah letošnje sezone formule 1 z obema dirkalnikoma pripeljal na zmagovalni oder. Že samo s tem so presegli svoje lanske in predlanske dosežke. A drugo mesto Charlesa Leclerca in tretje Carlosa Sainza je bilo pravzaprav manj, kot bi lahko na premierni VN Miamija dosegli. Ko je bil po nesreči Landa Norrisa (McLaren) "na stezi" virtualni varnostni avto, so imeli priložnost za dodatno menjavo pnevmatik. Kot izzivalci vodilnega Maxa Verstappna (Red Bull) bi takrat lahko tvegali s postankom. Monačan in Španec ne bi izgubila nič, bi pa lahko z novimi in mehkejšimi pnevmatikami v zadnjih krogih napadla za dvojno zmago.

Horner: Najhujša nočna mora

Ferrari je zamudil priložnost za postanek, s katerim ne bi ničesar izgubil. Foto: Reuters "Imeli smo srečo," je o ključnem trenutku razpleta dirke na Sky Sports govoril šef Red Bullove ekipe Christian Horner. "Max je ravno zapeljal mimo boksov, ko so izobesili opozorilo o virtualnem varnostnem avtomobilu. Potem pa najhujša nočna mora: pravi varnostni avto in Leclerc in Sainz sta dobila podarjen postanek. Hvala bogu tega niso izkoristili in smo ostali vsi na enaki taktiki. Sicer bi pa imeli veliko prednost."

Russell znova premagal Hamiltona

Enako priložnost je zamudil tudi Lewis Hamilton (Mercedes). Zato je imel tudi zelo žolčno razpravo s svojim inženirjem po radijski zvezi, ko so mu dejali, da naj sam izbere, ali gre na postanek ali ne. Sam seveda ni imel pregleda nad tem, kaj se na stezi dogaja pred njim in za njim. V takšnih primerih morajo postanke izbirati v boksih.

George Russell je edini voznik, ki je bil med prvimi petimi na vseh petih dirkah te sezone. Foto: Reuters

Tako je pravzaprav Hamilton še izgubil eno mesto in to prav ekipnemu tekmecu. George Russell (Mercedes), ki je imel načrtovan pozen postanek in ga je izvedel prav med varnostnim avtomobilom, se je tako z 12. štartnega mesta prebil do končnega petega. Čeprav je srebrna puščica daleč od konkurenčnega dirkalnika, pa je Russell edini voznik, ki se je na prav vseh petih dirkah sezone uvrstil v prvo peterico.

Perez: Izgubili smo dvojno zmago

Drugačen pogled je imel Sergio Perez. Tudi Red Bull bi lahko prišel do dvojne zmage. Foto: Reuters

Je pa možnost dodatnega postanka izkoristil četrtouvrščeni Sergio Perez (Red Bull). Pa vseeno z novimi in mehkejšimi pnevmatikami ni mogel prehiteti Sainza. Razlog pa: nova težava na Hondinem (Red Bullovem) motorju. "Mislim, da smo izgubili dvojno zmago. Bili smo zelo hitri. Pritiskal sem na Carlosa. Potem pa ta nesrečna težava z motorjem. Kakšna škoda! Kar naenkrat je motor izgubil moč. V dveh krogih sem izgubil 30 sekund," je izgubljeno priložnost objokaval Mehičan.