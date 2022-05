Če je sedemkratnega prvaka formule 1 Lewisa Hamiltona zmotila prepoved nošenja nakita med dirkanjem, je štirikratnega prvaka Sebastiana Vettla drugi del nove uredbe vodstva tekmovanja: ekipe morajo Mednarodni avtomobilistični zvezi (Fia) zagotoviti, da vozniki v dirkalniku pod kombinezonom nosijo negorljivo spodnje perilo.

Vettel se je v Miamiju pojavil tudi z majico z napisom, da bodo leta 2060 tukaj dirkali pod vodo. "Ukrepajte zdaj ali pa boste plavali." S tem je želel opozoriti na problematiko globalnega segrevanja ozračja.

"Act now or swim later" 🤿



Sebastian Vettel wore a t-shirt warning that Miami could be the first Grand Prix underwater if more isn't done to combat climate change. pic.twitter.com/Vhobc7Sbin