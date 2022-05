Učenje nove proge, številna trčenja in upanje za Mercedes

Zaradi trčenja Valtterija Bottasa v zaščitni zid je bil prvi trening krajši čas prekinjen. Foto: Guliver Image Miami je 11. ameriško prizorišče velike nagrade formule 1. Dirkališče, zgrajeno okoli stadiona Hard Rock v predmestju Miamija, ima tri dolge ravnine, kjer dirkači dosegajo hitrost čez 300 kilometrov na uro. Za zelo zahtevnega se je izkazal odsek med zavojema 11 in 16, saj si zavoji sledijo drug za drugim, so počasni, proga pa je med betonskimi ogradami ozka. Tu bo neugodno že na kvalifikacijah (sobota ob 22.00), če bo kdo v hitrem krogu ujel dirkača, ki ni v hitrem poskusu, saj se skoraj ni mogoče umakniti. Zahrbten je tudi dolg in hiter zavoj pri lažni marini. Tam je na prvem treningu s proge zdrsnil Valtteri Bottas (Ala Romeo) in končal v zaščitni ogradi. Zato je bil trening z rdečo zastavo za 10 minut prekinjen.

Po uri treninga, ki je bil predvsem učenje nove proge, na njem pa ni manjkalo vrtenj in lovljenj dirkalnikov, je najhitrejši čas odpeljal vodilni v skupnem seštevku Charles Leclerc (Ferrari). Prvih šest voznikov je ločilo manj kot pol sekunde. Novo upanje je dobila ekipa Mercedes, ki je na Florido prišla z več nadgradnjami na dirkalniku, v primerjavi z Imolo pa so morda le zadeli v polno. George Russell je namreč postavil drugi čas. Bil je torej hitrejši tudi od zmagovalca zadnje dirke v Italiji Maxa Verstappna (Red Bull), ta je bil tretji. Lewis Hamilton (Mercedes) je bil z zaostankom osmih desetink osmi. Aktualni prvak Verstappen je bil med številnimi, ki so "poljubili" zid na izhodu iz 16. zavoja.

Dirkališče so speljali okrog stadiona Hard Rock in zgradili tudi lažno marino za jahte. Foto: Guliver Image

VN Miamija, 1. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:31,098

2. George Russell (Mercedes) +0,071

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,179

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,203

5. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,400

6. Carlos Sainz (Ferrari) +0,430

7. Alex Albon (Williams) +0,756

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,858

9. Kevin Magnussen (Haas) +1,461

10. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,494

11. Lando Norris (McLaren) +1,517

12. Fernando Alonso (Alpine) +1,786

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,922

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,926

15. Esteban Ocon (Alpine) +2,319

16. Lance Stroll (Aston Martin) +2,478

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,675

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +2,945

19. Mick Schumacher (Haas) +3,847

20. Nicholas Latifi (Williams) +4,539

Drugi trening je dobil Russell. Foto: Reuters Še boljši pa Mercedes na drugem treningu: Russell s časom 1:29,938 celo prvi, Hamilton pa s četrt sekunde zaostanka četrti. Nad dosežkom so presenečeni še sami, a jih ni poneslo. Do kvalifikacij ostajajo previdni. Še več pa je bilo vrtenj in nesreč. Carlos Sainz (Ferrari) je končal v zidu sredi treninga v 14. zavoju. Tehnične težave pa za Verstappna. Pokadilo se mu je izza zadnjih zavor. Šlo naj bi za okvaro na hidravliki. Treninga ni mogel nadaljevati in zato zanj le 19. čas.

VN Miamija, 2. trening:



1. George Russell (Mercedes) 1:29,938

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,106

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,212

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,241

5. Fernando Alonso (Alpine) +0,434

6. Lando Norris (McLaren) +0,597

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,609

8. Džov Guanju (Alfa Romeo) +0,922

9. Esteban Ocon (Alpine) +0,923

10. Kevin Magnussen (Haas) +0,983

11. Carlos Sainz (Ferrari) +1,026

12. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,270

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,322

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,455

15. Mick Schumacher (Haas) +1,649

16. Lance Stroll (Aston Martin) +1,693

17. Alex Albon (Williams) +1,772

18. Nicholas Latifi (WIlliams) +1,772

19. Max Verstappen (Red Bull) +2,975

Brez časa: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)