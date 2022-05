Nakit prepovedan, v protest s še več urami in prstani

Mercedes je na VN Miamija prišel z novim zadnjim krilcem, da bi omilili delfinjenje dirkalnika in se približali Ferrariju in Red Bullu. A na novinarski konferenci pred prvim treningom je bila vsa pozornost namenjena nakitu Lewisa Hamiltona. Nosil ga je še več kot običajno, saj od te dirke velja prepoved nošenja nakita med dirkanjem.

Od tega dirkaškega konca tedna v prvenstvu formule 1 za dirkače velja prepoved nošenja nakita med dirkanjem. Prstani, verižice in drug nakit bi namreč lahko delovali kot toplotni prevodnik in bi bili nevarni v primeru nesreč, ko bi zagorelo, dirkač pa bi lahko utrpel opekline. Iz istega razloga želi Mednarodna avtomobilska zveza (FIA) od ekip zdaj pisno potrdilo, da vozniki uporabljajo primerno spodnje perilo. Tako kot dirkaški kombinezon bi tudi to moralo biti iz negorljivih materialov.

Lewis Hamilton Foto: Reuters Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton je že pred tedni dejal, da se mu zdi prepoved uporabe nakita nepotrebna in je ne namerava spoštovati. In tako je v protest na petkovo novinarsko konferenco prišel s tremi urami, zapestnico, osmimi prstani, štirimi verižicami in uhanoma. "To je korak nazaj v našem športu. Morali bi se osredotočati na pomembnejše stvari," je dejal na novinarski konferenci. S toliko nakita seveda ne bo dirkal. Ima pa na sebi nekaj kosov, ki juih ne more odstraniti. So iz platine in niso težava niti pri slikanju z magnetno resonanco.

"Več nakita si danes nisem mogel nadeti," je z nasmeškom dejal Hamilton. "V tem športu sem že 16 let. Nakit nosim vseh 16 let. V dirkalniku imam samo uhane in pa obroček v nosu. Teh ne morem odstraniti. Ta uredba se mi zdi res nepotrebna." Hamilton je pripravljen podpisati izjavo, da prevzema odgovornost v primeru morebitne poškodbe, povezane z nakitom.

Hamiltona je podprlo tudi nekaj drugih voznikov. Pierre Gasly (Alpha Tauri) med dirkanjem nosi nakit, ki ima zanj verski pomen. Brez njega mu ne bi bilo prijetno dirkati, pravi. "Cenim, da Fia skrbi za našo varnost. Ampak mislim, da gre pri tem za preveč osebno stvar. Morali bi imeti svobodo, da nosimo, kar se nam zdi prav."

Tudi Gasly ni pripravljen dirkati brez kosa nakita, ki ima zanj verski pomen. Foto: Reuters

Premierna velika nagrada Miamija se s prvim prostim treningom začenja v petek ob 20.30 po srednjeevropskem času. Dirka bo v nedeljo ob 21.30.