Zaradi sunka vetra v pesku, a po odstopu Leclerca Verstappen vseeno do zmage

VN Španije je bila dirka preobratov in številnih težav za večino voznikov. Dobil pa jo je Max Verstappen in povedel v letošnjem prvenstvu, saj je Charles Leclerc (Ferrari) odstopil. Sergio Perez je Red Bullu pripeljal dvojno zmago. George Russell je osvojil tretje mesto, Lewis Hamilton pa se je z zadnjega prebil do petega mesta.

Štart je dobil Charles Leclerc in do odstopa zaradi okvare motorja vodil z lepo prednostjo. Foto: Reuters VN Španije že dolgo ali pa še nikoli ni bila tako dramatična. Tretjo zaporedno zmago je dosegel Max Verstappen (Red Bull), pa mu je šlo marsikaj narobe. V desetem krogu se je zaradi sunka vetra zavrtel in zdrsnil z drugega na četrto mesto. Pozneje je imel težave s sistemom DRS in nikakor ni mogel prehiteti Georga Russella (Mercedes). A ob boljši taktiki postankov je prehitel dirkača Mercedesa, ekipni kolega Sergio Perez pa ga je moral spustiti predse. Vmes je zaradi okvare na pogonskem sklopu odstopil Charles Leclerc (Ferrari), ki je imel varno prednost 15 sekund. In tako je po ničli Monačana Nizozemec novi vodilni v skupnem seštevku.

VN Španije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +13,1

3. George Russell (Mercedes) +32,9

4. Carlos Sainz (Ferrari) +45,2

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +54,5

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +59,9

7. Esteban Ocon (Alpine) +75,4

8. Lando Norris (McLaren) +83,2

9. Fernando Alonso (Alpine) +1 krog

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1 krog

12. Daniel Ricciardo (McLaren) +1 krog

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1 krog

14. Mick Schumacher (Haas) +1 krog

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

16. Nicholas Latifi (Williams) +2 kroga

17. Kevin Magnussen (Haas) +2 kroga

18. Alex Albon (Williams) +2 kroga

Odstop: Guanju Džov (Alfa Romeo), Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell se je za nekaj krogov celo znašel v vodstvu, a na koncu moral priznati premoč Red Bullu. Foto: Reuters Edina brez večjih težav na dirki sta bila na koncu drugi Perez in tretji Russell. Na četrtem mestu je končal Carlos Sainz (Ferrari), pa je bil po devetem krogu 11. Tudi njega je namreč po sunku vetra zavrtelo in je zapeljal v pesek. Že v prvem krogu pa je šlo vse narobe Lewisu Hamiltonu (Mercedes), saj je vanj trčil Kevin Magnussen (Haas) in je moral na nenačrtovan postanek. Z 19. mesta in velikim zaostankom je nato dirkal zelo dobro, se prebil celo na četrto mesto. V zadnjem krogu pa je moral zaradi pregrevanja upočasniti in predse spustiti Sainza. Še naprej brez prve točke ostaja Mick Schumacher (Haas), pa je bil po prvem krogu celo na šestem mestu. Na koncu le 14.

Skupni seštevek (6/22)



1. Max Verstappen 110 točk

2. Charles Leclerc 104

3. Sergio Perez 85

4. George Russell 74

5. Carlos Sainz 65

6. Lewis Hamilton 46

7. Lando Norris 39

8. Valtteri Bottas 38



1. Red Bull 195

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

Sezona se nadaljuje že naslednji konec tedna, ko je na sporedu prestižna VN Monaka.

Cilj! Zmaga za Verstappna, potem ko je odstopil Leclerc. Je tudi nov vodilni v prvenstvu. Drugi Perez in tretji Russell.



Zadnji krog: Tehnične težave za Hamiltona, nekoliko je moral upočasniti in Sainz ga je prehitel za četrto mesto.



Zadnji krog: Verstappen proti tretji zaporedni zmagi, pa je bil na začetku dirke po sunku vetra v pesku, nato je obtičal za Russellom, saj mu ni ves čas deloval DRS.



Še 5 krogov: Izjemen povratek Hamiltona - zadnji po prvem krogu, zdaj po prehitevanju Bottasa in tudi Sainza na četrto mesto.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Sainz, 6. Bottas, 7. Ocon, 8. Norris, 9. Alonso, 10. Cunoda.



Še 8 krogov: Troboj za četrto mesto - Bottas, Sainz in Hamilton so en za drugim.



Še 11 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Russell, 4. Bottas, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Ocon, 8. Norris, 9. Schumacher, 10. Alonso.



Še 13 krogov: Hamilton po treh postankih šesti in z najhitrejšim krogom na dirki. Pa je bil po prvem krogu daleč zadnji.



49. krog: Verstappen brez težav mimo Pereza na prvo mesto in zdaj ima prosto pot do zmage. "Hvala kolega," je po radijski zvezdi dejal Max.



46. krog: 1. Perez, 2. Verstappen (trije postanki), 3. Russell, 4. Bottas, 5. Hamilton, 6. Ocon, 7. Sainz (trije postanki), 8. Norris, 9. Alonso, 10. Cunoda.



45. krog: Verstappen v bokse, vrača se za Pereza, a tik pred Russella.



44. krog: Max ima 16 sekund prednosti pred Sergiom in bo tudi po tretjem postanku v igri za zmago. Če ga ne bo Perez kar spustil naprej.



40. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Russell, 4. Bottas, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Ocon, 8. Vettel, 9. Norris, 10. Alonso.



38. krog: Drugi postanek za Pereza in Russella in Verstappen se vrača na prvo mesto, a Max utegne zapeljati še na tretji postanek.



33. krog: 1. Perez, 2. Russell, 3. Verstappen (dva postanka), 4. Bottas, 5. Ocon, 6. Norris, 7. Sainz (dva postanka), 8. Cunoda, 9. Hamilton (dva postanka), 10. Vettel.



31. krog: Perez je za vodstvo prehitel Russella. Z DRS-om gre lažje.



29. krog: Zgoden drugi postanek Verstappna, ki ni mogel prehiteti Russella.



27. krog: Vodilni Leclerc, ki je imel 13 sekund prednosti, vozi vse počasneje. Odpoved pogonskega sklopa. Zdaj vodi Russell pred Verstappnom.



25. krog: 1. Leclerc. 2. Russell +11,1, 3. Verstappen +12,1, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Sainz, 7. Ocon, 8. Norris, 9. Cunoda, 10. Alonso.



24. krog: Fantastičen dvoboj kolo ob kolesu. Verstappen vs Russell. Britanec se dobro brani. NIzozemcu DRS enkrat dela enkrat ne.



22. krog: Še zadnji od vodilnih v bokse, Leclerc. Dokaj pozno. Vrnil se je na prvo mesto, a le pet sekund pred Russellom in Verstappnom.



18. krog: 1. Leclerc (brez postanka), 2. Russell, 3. Verstappen, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Ocon, 7. Sainz, 8. Vettel (brez postanka), 9. Norris, 10. Cunoda.



16. krog: Tudi po postanku Verstappen ostaja za Russellom. Pa še ponovno se mu je pokvaril sistem DRS in bo imel oteženo prehitevanje.



13. krog: 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Verstappen, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Ocon, 7. Norris, 8. Schumacher, 9. Vettel, 10. Stroll.



12. krog: Začenjajo se prvi postanki. Kar 37 stopinj je v Barceloni, temperatura asfalta 49.



11. krog: Leclerc je 10 sekund pred Russellom, ki za sabo zadržuje Pereza in Verstappna.



10. krog: V istem zavoju kot Sainz še vrtenje Verstappna. Bojda zaradi sunka vetra. Z drugega mesta je padel na četrto.



9. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Perez, 5. Bottas, 6. Ocon, 7. Schumacher, 8. Ricciardo, 9. Norris, 10. Cunoda.



7. krog: Nova napaka Sainza. Zavrtel se je, zletel v pesek in nadaljuje na 11. mestu.



5. krog: Verstappen dobro sekundo za Leclercom. Bottas je za šesto mesto prehitel Micka.



3. krog: 1. Leclerc, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Perez, 5. Sainz, 6. Schumacher, 7. Bottas, 8. Ricciardo, 9. Ocon, 10. Norris.



1. krog: Magnussen v pesek, Hamilton je lahko nadaljeval, a moral na postanek. Nadaljuje z velikim zaostankom na 19. mestu.



Štart! Dober štart Leclerca, ki je ostal pred Verstappnom. Slab štart Sainza, ki so ga prehiteli Russel, Perez in Hamilton. Pred tretjim zavojem je Magnussen trčil v Hamiltona.



Krog za ogrevanje. Verstappen dirka za tretjo zaporedno zmago, Leclerc za tretjo v sezoni. Vsi z najmehkejšimi pnevmatikami, razen Hamiltona, ki je na sredi trdoti.



10 min do štarta: V Barceloni je 32 stopinj Celzija. Tekmeca za prvaka v prvi vrsti. Ferrari je imel na zadnjih dirkah nekaj težav z obrambo pnevmatik. Pozor na vse hitrejši Mercedes. Domača aduta Sainz tretji, Alonso po menjavi pogonskega sklopa iz zadnje vrste.