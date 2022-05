V petek in ne v četrtek, kot je bila dolgoletna tradicija, se je začela VN Monaka. Na obeh treningih je bil najhitrejši Charles Leclerc, ki na domači dirki še nikoli ni prišel v cilj dirke. V nedeljo sicer pričakuje kakšno presenečenje. To bi lahko bil Lando Norris z McLarnom, medtem ko je Daniel Ricciardo razbil svojega.

Max Verstappen Foto: Reuters Deset voznikov je bilo v razmiku sekunde na prvem prostem treningu pred nedeljsko VN Monaka, sedmo dirko sezone formule 1. Le 39 tisočink je ločilo najhitrejšega Charlesa Leclerca (Ferrari) in Sergia Pereza (Red Bull) na drugem mestu. Vodilni v skupnem seštevku Max Verstappen (Red Bull) je odpeljal četrti čas. Po obetavni VN Španije minuli konec tedna za Mercedes je srebrna puščica na ulicah Monte Carla znova v podrejenem položaju. George Russell je bil na prvem treningu osmi, Lewis Hamilton pa deseti. Če se je v Barceloni zdelo, da so odpravili težave s poskakovanjem dirkalnika na ravninah, se je to v Monte Carlu spet pojavilo. "Tako poskakuje, da bi potreboval komolčnike," se je po radijski zvezi pritoževal sedemkratni svetovni prvak.

VN Monaka, 1. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:14,531

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,039

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,070

4. Max Verstappen (Red BUll) +0,181

5. Lando Norris (McLaren) +0,525

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,552

7. Daniel Ricciardo (McLaren) +0,626

8. George Russell (Mercedes) +0,680

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) +0,856

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,968

11. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,005

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1,008

13. Fernando Alonso (Alpine) +1,218

14. Kevin Magnussen (Haas) +1,275

15. Alex Albon (Williams) +1,579

16. Esteban Ocon (Alpine) +1,784

17. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,886

18. Nicholas Latifi (Williams) +3,183

19. Mick Schumacher (Haas) +4,105

Brez časa: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Kdo bo presenečenje Monte Carla?

Presenečenja ta konec tedna niso izključena. To je izpostavil tudi Leclerc. Eno teh bi lahko bil Valtteri Bottas z Alfo Romeo. V Imoli je bil že peti, v skupnem seštevku je nekdanji voznik Mercedesa sedmi. Lani je Alfa Romeo v celotni sezoni osvojila le 13 točk, letos jih ima že 39. "Če se nam vse poklopi, nikoli ne reci nikoli," o možnostih preboja na stopničke razmišlja Finec. "To sta lep cilj in motivacija za celotno ekipo. Nam pa mora vse uspeti, in to brez napak. Prvi korak so dobre kvalifikacije." Zapletlo pa se jim je že na prvem treningu, saj zaradi tehničnih težav na dirkalniku ni odpeljal niti kroga.

Lando Norris Foto: Reuters Še bolj si dobrega rezultata želijo pri McLarnu. S 15 zmagami so najuspešnejša ekipa v zgodovini dirk v Monte Carlu. S tretjim mestom Landa Norrisa iz Imole sicer so četrti v moštvenem seštevku (50 točk), a preostale dirke niso bile najboljše. Še posebej ne za Daniela Ricciarda, ki je bil v zadnjih dneh tudi deležen kritik šefa ekipe, Zaka Browna. "Niso napačne, so kar resnične. Teh komentarjev ne jemljem osebno. Moja koža je porjavela, lepa, pa tudi trda. Sam bom do sebe še bolj kritičen. Ne želim se voziti okoli desetega ali 12. mesta," kritike sprejema Ricciardo, ki je pred štirimi leti v Monaku z Red Bullom zmagal. Letos pa je točke s šestim mestom osvojil samo v Avstraliji. In prvi trening je bil za McLaren obetaven. Ricciardo je bil sedmi, Norris pa peti. Slednji je zaostal le pol sekunde. Britanec še naprej ni povsem zdrav, potem ko je že v Barceloni dirkal z angino.

Ricciardov McLaren Foto: Reuters In kot da ni Ricciardo že tako deležen šefovih kritik, je na drugem prostem treningu še razbil svoj dirkalnik. Nadzor nad njim je izgubil pri bazenu in ob trčenju v zaščitni zid oziroma zaščitne gume polomil sprednjo levo obeso s pnevmatiko. Trening je končal brez časa na zadnjem mestu. Potencial McLarna je s petim mestom pokazal Norris. Pred njim so bili le dirkači Ferrarija in Red Bulla. Znova najhitrejši Leclerc je bil s časom 1:12,656 šest desetink pred Norrisom.

VN Monaka, 2. trening:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:12,656

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,044

3. Sergio Perez (Red Bull) +0,379

4. Max Verstappen (Red Bull) +0,447

5. Lando Norris (McLaren) +0,638

6. George Russell (Mercedes) +0,750

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,980

8. Fernando Alonso (Alpine) +1,256

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,403

10. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,478

11. Kevin Magnussen (Haas) +1,583

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,611

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,812

14. Alex Albon (Williams) +1,830

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,869

16. Lance Stroll (Aston Martin) +1,967

17. Mick Schumacher (Haas) +2,238

18. Esteban Ocon (Alpine) +2,560

19. Nicholas Latifi (Williams) +3,620

Brez časa: Daniel Ricciardo (McLaren)

Težav Daniela Ricciarda ni videti konca. Na treningu je razbil svojega McLarna. Foto: Reuters

Kvalifikacije bodo v soboto ob 16. uri, dirka pa v nedeljo ob 15. uri.