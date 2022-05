Komaj čakamo Monako, ker se dirka že v četrtek. Nič več!

Sezona formule 1 se nadaljuje z najbolj posebno dirko, z veliko nagrado Monte Carla. Na ulicah kneževine se dirka že od leta 1929. Zaradi modernih standardov varnosti in hitrosti, ki so jih sposobni izpolnjevati današnji dirkalniki, je Monte Carlo že leta neprimeren za formulo 1. A je klasika, ki ne bo najverjetneje nikoli izbrisana iz koledarja.

Ta velika nagrada je posebna v več pogledih, tudi zato, ker se je tu dirkaški konec tedna tradicionalno začenjal že v četrtek. A letos ni več tako. Direktor formule 1 Stefano Domenicali je že pred pol leta razkril, da bo odslej VN Monaka tridnevni dogodek kot vse preostale dirke in se bo s treningoma začel v petek.

Praznik razlog, da niso dirkali v petek

In zakaj ob petkih v Monte Carlu niso dirkali? Ker je dirka že tradicionalno v času Jezusovega vnebohoda (40 dni po veliki noči) in to je v Monaku dela prost dan. Zato niso želeli, da bi bile ceste v mestu zaprte tri dni zapored. In tako so imeli treninga v četrtek, v petek pa so nato dirkališče znova odprli za cestni promet. In nato v soboto in nedeljo nadaljevali treninge, kvalifikacije in dirko. Čeprav v zadnjih desetletjih praznik za domače ni bil več tako pomemben kot nekoč, so tradicijo, da ne dirkajo v petek, ohranili.

Spored VN Monaka:



Petek

14.00 1. trening

17.00 2. trening



Sobota

13.00 3. trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja

15.00 dirka

Prvi trening šele v petek ob 14.00

Eden od najbolj nepozabnih trenutkov VN Monaka: leta 2018, ko je zmagovalec Daniel Ricciardo "padel" v bazen. Foto: Reuters Spremljevalni dirkaški program se bo v Monte Carlu ta četrtek sicer dogajal, prvi trening formule 1 pa bo prvič na sporedu v petek. A ne dopoldne, kot smo bili navajeni za prvi in tretji trening v preteklih desetletjih. To je še ena novost letošnjega leta, da se na evropskih prizoriščih dirka samo popoldne. Prvi petkov trening v Monte Carlu bo tako ob 14.00, drugi pa ob 17.00. Obe odločitvi sta del strategije novega vodstva tekmovanja, da se ves program formule 1 odvije v čim bolj strnjenem urniku. Popoldanski termini tudi bolj ustrezajo ameriškemu občinstvu, ki je zadnjih nekaj let znova bolj naklonjeno formuli 1.