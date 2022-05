Zadnjica dirkača formule 1 za 50 tisoč evrov

Po trčenju na treningu je bil Bottas nato na VN Miamija sedmi. Foto: Guliver Image Nenavadna zgodba iz zakulisja formule 1. Dirkač Alfe Romeo Valtteri Bottas je po dirki v Miamiju s svojim dekletom Tiffany Cromwell še nekaj dni ostal na počitnicah v ZDA. Preživela sta jih v naravi v Koloradu, ob kolesarjenju in namakanju v hladnih rekah. Za Finca mrzla voda pač ni ovira, v neki reki se je tako kopal kar gol. Fotografijo, na kateri njegova gola zadnjica gleda iz vode, je objavil na Instagramu. Odziv je bil precejšen. Dobil je več kot 400 tisoč všečkov, običajno jih njegove objave manj kot 200 tisoč. Vsi so govorili o tej fotografiji.

In tako je padla ideja, da fotograf in oblikovalec Paul Ripke fotografijo, ki jo je posnela Cromwellova, obdela in naredi večji plakat. Natisnili so 5.000 izvodov in jih dali v prodajo za deset evrov. Znesek bi šel oziroma bo šel v dobrodelne namene. Vse so namreč prodali v manj kot dnevu in zbrali 50 tisoč evrov.

Ni mu jasno, zakaj bi nekdo kupil fotografijo njegove zadnjice

Zmagovalec desetih dirk formule 1 je bil pošteno začuden. "Neverjetna je ta moč družbenih omrežij. V 24 urah smo za dobrodelne namene zbrali 50 tisoč evrov. In to za fotografijo zadnjice. To je noro. Ne razumem. No, smo pa vsaj naredili nekaj dobrega," se je temu, zakaj bi nekdo kupil fotografijo z njegovo zadnjo platjo, čudil Bottas. Njegov nekdanji ekipni kolega Lewis Hamilton je dejal, da bi jo za dober namen kupil tudi on. "Nisem pa še nobene podpisal. Morda organiziramo termin za podpisovanje," se je šalil Finec. "Videl sem, da so nekateri plakat obesili v svoji kuhinji, spalnici ali dnevni sobi."