Vettel v Barceloni žrtev roparskega napada

O primeru je poročal španski časnik El Periodico. Rop se je zgodil v centru mesta pred hotelom, v katerem je Vettel bival med dirko v Barceloni.

Roparji so se ga lotili v trenutku, ko je izstopil iz avtomobila. Vettel po dogodku ni ostal križem rok in je skušal izslediti elektronske slušalke, ki jih je pustil v torbi in za to vklopil aplikacijo na prenosnem telefonu. Zaenkrat je bil pri tem neuspešen.

V nedeljo na VN Španije je Vettel, član moštva Aston Martin, osvojil 11. mesto.

