Ulice, po katerih je hodil v šolo, so danes za njega preklete

Max je lani v Monaku prvič zmagal. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se nadaljuje s klasiko v Monte Carlu. Dirka po ozkih monaških ulicah je ena najbolj nepredvidljivih v sezoni. Na zadnjih 20 je zmagalo kar 11 različnih voznikov, največkrat (po trikrat) Lewis Hamilton in Nico Rosberg. Od aktualnih dirkačev formule 1 imata tu po dve zmagi še Fernando Alonso in Sebastian Vettel in po eno Daniel Ricciardo in Max Verstappen. Nizozemcu je uspelo v lanski šampionski sezoni, zdaj pa je po treh zaporednih zmagah v kneževino prišel kot novi vodilni v letošnjem prvenstvu.

Zadnjih pet zmagovalcev dirke v Monte Carlu:



2021: Max Verstappen (Red Bull)

2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

2018: Daniel Ricciardo (Red Bull)

2017: Sebastian Vettel (Ferrari)

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

V Monaku še nikoli v cilju

Ima šest točk prednosti pred Charlesom Leclercom, ki je pred dnevi prvič v sezoni odstopil (Barcelona). Zmagovalec dveh letošnjih dirk je prihaja prav iz Monte Carla. A na domači dirki do zdaj ni osvojil še prav ničesar. Tako v formuli 1 kot v formuli 2 v petih poskusih sploh še ni videl cilja! Lani si je pridirkal prvi štartni položaj, a se nato pred koncem kvalifikacij zaletel. Mehaniki niso odkrili nobene napake na dirkalniku, pa čeprav so se bali, da mu bodo morali zamenjati menjalnik. Nato pa šok: ko je peljal na štartno mesto, so zaznali poškodbo na pogonski gredi. Časa, da bi dirkalnik popravili do štarta, ni bilo.

Lani je bil Charles prvi na kvalifikacijah, nato pa je pred koncem imel nesrečo. Šele pred štartom so ugotovili, da ima zlomljeno pogonsko gred. Foto: Reuters "O tem ne razmišljam. Je pa res, da to ni moja najsrečnejša steza. A takšno je življenje. To se dogaja. To je del motošporta. Včasih stvari ne gredo po tvojih željah," je o prekletstvu Monaka pred začetkom sedmega dirkaškega konca tedna v letu, govoril Leclerc. "Upam, da bo letos šlo. Dirke se bom lotil kot vseh letos in upam, da bom doma uspešen." Ulična steza v Monte Carlu je tako posebna, da tu nikoli ni izrazitega favorita. "Ne vem, ali smo favoriti mi, a mislim, da bo na tej dirki kar nekaj presenečenj. Lani naš dirkalnik ni bil konkurenčen, pa smo imeli za Monako najboljši paket. Tako bo tudi letos nekaj ekip, za katere menimo, da niso konkurenčne, a nas bodo presenetile. Sem pa vseeno prepričan, da bomo mi v boju za zmago," je še razlagal 24-letnik, ki bo dirkal za svojo peto zmago v formuli 1.

Spored VN Monaka:



Petek

14.00: 1. trening

17.00: 2. trening



Sobota

13.00: 3. trening

16.00: kvalifikacije



Nedelja

15.00: dirka

"Red Bull je svoje namere jasno pokazal"

Perez je moral v nedeljo v Barceloni dvakrat brez boja spustiti predse Verstappna, kar je Nizozemcu na koncu pomagalo do četrte zmage v sezoni. Foto: Reuters Tudi njegov ekipni kolega Carlos Sainz na domači dirki v Barceloni ni najuspešnejši. Prejšnji konec tedna je veliko govoril o zmagi, a znova ostal tudi brez stopničk. Ima 39 točk manj od Leclerca. Zaostanek Sergia Pereza za ekipnim kolegom Verstappnom pa je 25 točk. V Red Bullu so se na VN Španije že odločili za ekipne ukaze. Formula 1 je pač v prvi vrsti šport ekip. Leclerc podobne pomoči za zdaj ne želi. "Red Bull je svoje namere jasno pokazal, in to že zelo zgodaj v sezoni. Jaz se o tem z Mattio Binottom nisem pogovarjal. Ničesar o tem nisem slišal. Sam se na to ne želim zanašati. Rad bi samo opravil svoje delo v dirkalniku. Pokazali smo že, da lahko zmagujemo tudi brez ekipnih ukazov."

Skupni seštevek pred sedmo dirko sezone:



1. Max Verstappen (Red Bull) 110 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 104

3. Sergio Perez (Red Bull) 85

4. George Russell (Mercedes) 74

5. Carlos Sainz (FerrarI) 65

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 46

7. Lando Norris (McLaren) 39

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 38



1. Red Bull 195

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34