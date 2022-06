Jezen, ker njegovemu sinu niso (ponovno) podarili zmage

Jos Verstappen, oče Maxa Verstappna, tudi sam nekoč dirkač, je nekoliko pozabil, za kaj gre pri dirkanju. Že res, da je formula 1 ekipni šport, a na vsaki dirki številki 1 v ekipi pač ne moreš prepustiti zmage. Še posebej ne, če je med tabo in njim en ali dva dirkača konkurenčne ekipe. V svoji redni kolumni na sinovi spletni strani namreč kritizira ekipo Red Bull, češ zakaj Sergio Perez ni pomagal Maxu Verstappnu do monaške zmage. Tako kot mu je teden prej v Barceloni.

Zmagovalec dirke v Monte Carlu mehiški dirkač Sergio Perez. Foto: Reuters Sergio Perez je bil na VN Monaka hitrejši od Maxa Verstappna od prvega treninga naprej. Če ga ne bi Ferrari taktično polomil s postanki, bi bil Nizozemec šele četrti. Tako pa je bil tretji. "Red Bull je dosegel dober rezultat, a istočasno ni pomagal Maxu, da bi bil prvi. Tretje mesto dolguje Ferrarijevi napaki pri drugem postanku Charlesa Leclerca. Vodilnemu v prvenstvu, Maxu, s taktiko niso prav nič pomagali. Ta je bila povsem na strani Checa Pereza. Zame je to veliko razočaranje. Moralo bi biti drugače v prid vodilnemu v prvenstvu."

Skupni seštevek (7/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 125 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 116

3. Sergio Perez (Red Bull) 110

4. George Russell (Mercedes) 84

5. Carlos Sainz (Ferrari) 83

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 50

7. Lando Norris (McLaren) 48

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 40

"Dirkalnik še ne ustreza Maxovemu slogu vožnje"

V Barceloni je Perez dvakrat pustil Verstappna predse in mu tako pomagal do zmage. Foto: Reuters "Mislim, da so vrgli stran deset Maxovih točk. Ker je dvakrat odstopil, potrebujemo vsako točko. Ne pozabite, da ima Ferrari trenutno boljši dirkalnik, še posebej na kvalifikacijah," je še zapisal Jos Verstappen, ki je sam dirkal v formuli 1 med letoma 1994 in 2003, zdaj pa na vsakem koraku spremlja sinovo dirkaško pot. Uperil je še nekaj strupenih puščic proti Red Bullovi ekipi. "Vse se začne pri dirkalniku, ki preprosto še ne ustreza Maxovemu slogu vožnje. Max ima na prednji osni premalo oprijema. Še posebej v Monaku, pri kratkih zavojih, potrebuješ dirkalnik, ki hitro zavija."