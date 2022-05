Po največji zmagi še nova dveletna pogodba

Mehičan Sergio Perez se je Red Bullu pridružil v lanski sezoni. Ob zmagi v Azerbajdžanu je bil še štirikrat na zmagovalnem odru in je prvenstvo končal na četrtem mestu. Predvsem pa je bil dober ekipni pomočnik Maxu Verstappnu, še posebej na odločilni zadnji dirki sezone. Minuli konec tedna pa je v Monte Carlu prišel do svoje tretje zmage v formuli 1. V prvenstvu je le 15 točk za branilcem naslova, Verstappnom.

Winning the Monaco Grand Prix is a dream for any driver and to celebrate my first victory there with this announcement that I will continue with @redbullracing until 2024 is just the icing on the cake. #NeverGiveUp pic.twitter.com/dWL9MYVIhk — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022

Je pa med dirkaškim koncem tedna v kneževini dobil še eno nagrado − novo pogodbo. To so iz Red Bullove ekipe sporočili v torek popoldne. "Odkar se je pridružil ekipi, je opravil fantastično delo. Večkrat se je že dokazal, da je tako izjemen ekipni igralec kot tudi močna sila v štartni vrsti. Letos je še zmanjšal zaostanek za svetovnim prvakom Maxom, kar smo videli z njegovim prvim štartnim mestom v Savdski Arabiji in z izjemno zmago v Monaku," je povedal vodja ekipe Christian Horner. "Je hiter in izkušen, zato ni bilo treba veliko razmišljati. Za nas bo dirkal še do konca sezone 2024. V sodelovanju z Maxom nam lahko da največjo nagrado v formuli 1."

Thank you for all the trust and for making me part of this family for two more years! Vamooos!



¡Gracias por toda la confianza y por hacerme parte de esta familia hasta 2024! ¡Vamooos! @redbullracing pic.twitter.com/DCNpUt3WMg — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 31, 2022

"Ponosen sem, da sem del te ekipe. Počutim se kot doma. Zelo dobro delamo skupaj in moj odnos z Maxom, na stezi in izven nje, nam pomaga, da smo skupaj vse boljši," je ob podpisu pogodbe povedal 31-letnik, ki v formuli 1 dirka od leta 2011. "Zmaga na VN Monaka so izpolnjene sanje za vsakega dirkača. Da lahko svojo prvo zmago tam proslavim z novico, da ostajam v Red Bullu do konca leta 2024, pa je samo še češnja na torti."