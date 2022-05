Solze, skok v vodo in strah, da bi mu vzeli zmago

Po zmagi skok v bazen. Foto: Red Bull Content Pool Sergio Perez (Red Bull) se je vpisal v zgodovino formule 1. Kot zmagovalec prestižne dirke v Monte Carlu. In kot najuspešnejši mehiški dirkač v tem tekmovanju. Po Bahrajnu 2020 in Azerbajdžanu 2021 je Monako 2022 njegova tretja zmaga v formuli 1. V zadnjih petih letih je na ozki ulični stezi v kneževini zmago pet različnih voznikov. S tretjo zmago je presegel dosežek pokojnega rojaka Pedra Rodrigueza, ki je zmagal v Južni Afriki 1967 in Belgiji 1970. Obenem je tudi prvi Severnoameričan z zmago v Monte Carlu po Kanadčanu Gillesu Villeneuvu leta 1981.

Edini Latinoameričan v formuli 1

Na odru za zmagovalce je komaj zadrževal solze. Pokal mu je podaril monaški princ Albert. Foto: Reuters Izpolnile so se mi sanje, je ponavljal po sedmi dirki sezone. "Zame je to res velik dan. Dirkal sem s čelado v spomin na Pedra Rodrigueza. Prepričan sem, da je tam zgoraj ponosen na vse, kar sva dosegla v tem športu," je s solzami v očeh in velikim nasmeškom razlagal 32-letnik iz Guadalajare. "Sem edini Mehičan oziroma tudi Latinoameričan v formuli 1. To samo pokaže, kako težko nam je. Ne pravim, da je Evropejcem lažje, ampak to je dokaz, kako težko je nam uspeti v tem športu in imeti uspešnega voznika. Poudariti moram, da sem zelo ponosen."

Dolgo so mu očitali, da je v formulo 1 prišel samo zaradi svojega mecena, najbogatejšega Mehičana Carlosa Slima. Po dveh sezonah v Sauberju je leta 2011 dobil priložnost v McLarnu, a je ni najbolje izkoristil in po letu dni odšel v Force Indio. Čeprav je bil član Ferrarijeve akademije, mu v Maranellu priložnosti niso dali. Jo je pa predlani dobil v Red Bullu. Lani je izdatno pomagal Maxu Verstappnu do naslova prvaka, zdaj v Monte Carlu pa je bil Nizozemec prvič že od prvega treninga v njegovi senci. In zmagal je v zelo zahtevnih pogojih, na stezi, ki se je sušila. Ni prvič, da je izbral najboljšo taktiko menjave pnevmatik. "V teh pogojih ni lahko pritiskati in obenem paziti, da ne narediš napake." Zdaj je tretji v skupnem seštevku, le še 15 točk za vodilnim Verstappnom.

Dan, ki ga Checo Perez ne bo nikoli pozabil. Ob domači zmagi je zmaga v Monaku največ vredna, pravi. Foto: Reuters

Voznika Red Bulla na rumeni črti

Verstappen in Perez nista s celotnima levima pnevmatika zapeljala preko črte, ki označuje konec izvoza iz boksov in zato nista bila kaznovana. Foto: Reuters Njegova zmaga je bila za dve uri sicer vprašljiva. Kot tudi tretje mesto Maxa Verstappna. Ferrari je po dirki vložil protest, češ da sta oba voznika Red Bulla pri izvozu iz boksov zapeljala čez rumeno črto, ki označuje konec izvoza. Da je to storil Verstappen, smo videli tudi v televizijskem prenosu. V preteklosti je to vedno vodilo v kazen, vsaj pet sekund pribitka. Komisarji so po ogledu posnetkov presodili, da nista bila z obema levima pnevmatika povsem preko rumene črte, da je del pnevmatike ostal na črti. In zato niso ukrepali.

Skupni seštevek (7/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 125 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 116

3. Sergio Perez (Red Bull) 110

4. George Russell (Mercedes) 84

5. Carlos Sainz (Ferrari) 83

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 50

7. Lando Norris (McLaren) 48

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 40



1. Red Bull 195

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

Leclerc: To je čista katastrofa

Leclerc je bil besen na ekipo. Foto: Reuters Če bi in bi jima dali pet sekund pribitka, bi ob tako tesnem razpletu dirke, dvojno zmago osvojil Ferrari. Tako pa je Carlos Sainz ostal drugi in Charles Leclerc pa četrti. Španec še naprej čaka svojo prvo zmago. To so bile njegove desete stopničke. "Sladkogrenki občutki, saj sem vodil pred svojim postankom, a sem imel po postanku slab krog za zaostalim dirkačem za krog. Tako sem izgubil nekaj sekund in Checo me je prehitel," je objokoval novo zapravljeno priložnost Sainz.

Kot ris pa je bil besen Leclerc, saj Ferrarijeva taktika za njegova postanka ni bila prava. Prepozno so mu sporočili, naj se zapelje na drugi postanek, saj bil v boksih že ekipni kolega. "Brez besed. Sezona je dolga, a teh stvari ne smemo početi. To je čista katastrofa. Zmaga je bila na dosegu roke. Imeli smo hitrost, imeli smo vse. Ne razumem odločitve za postanek in to mi bodo morali razložiti." Monačan, ki je sicer prvič končal domačo dirko, je tako drugič zapored ostal brez zmage. Prvo mesto v skupnem seštevku je izgubil že po odstopu (tehnična okvara) na VN Španije. Za Verstappnom zdaj zaostaja devet točk.