Po popolni polomiji Ferrarija 25. zmaga Maxa Verstappna

Šesta dirka na ulicah Bakuja in še šesti različni zmagovalec. To je Max Verstappen (Red Bull). Lani je na VN Azerbajdžana vodil, a odstopil pet krogov pred koncem, letos so imeli težave njegovi tekmeci. Najprej je odstopil Carlos Sainz (Ferrari), nato je po slabšem postanku vodstvo izgubil Charles Leclerc (Ferrari), novi vodilni Sergio Perez (Red Bull) pa je ekipnemu tekmecu že pred prvim postankom prvo mesto prepustil brez boja, saj je imel višjo obrambo pnevmatik.

Max Verstappen Foto: Reuters Pri Ferrariju je šlo nato samo še na slabše. Pogonski sklop je odpovedal Leclercu in sredi dirke je Monačan drugič na zadnjih treh dirkah odstopil. Pa je bil že šestič v sezoni na prvem štartnem mestu. Zaradi okvare na ferrarijevem motorju sta odstopila tudi Guanju Džov (Alfa Romeo) in Kevin Magnussen (Haas).

Tako je Red Bull osvojil dvojno zmago. Verstappen je bil na koncu kar 20 sekund pred Perezom. S 46 sekundami zaostanka je tretje mesto osvojil George Russell (Mercedes), ki je tako tudi na osmi dirki sezone končal v prvi peterici. Lewis Hamilton (Mercedes), ki je tarnal nad hudimi bolečinami v hrbtu zaradi močnega poskakovanja dirkalnika, je osvojil četrto mesto. Komaj je zlezel iz dirkalnika.

VN Azerbajdžana:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +20,8

3. George Russell (Mercedes) +45,9

4. Lewis Hamilton (Mercedes) +71,7

5. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +77,3

6. Sebastian Vettel (Aston Martin) +84,1

7. Fernando Alonso (Alpine) +88,6

8. Daniel Ricciardo (McLaren) +92,2

9. Lando Norris (McLaren) +92,5

10. Esteban Ocon (Alpine) +108,2

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1 krog

12. Alex Albon (Williams) +1 krog

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

14. Mick Schumacher (Haas) +1 krog

15. Nicholas Latifi (Williams) +1 krog

Odstop: Lance Stroll (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas), Guanju Džov (Alfa Romeo), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari)

Peta zmaga sezone za aktualnega svetovnega prvaka. Foto: Reuters "Seveda ne moreš nadoknaditi tistega, kar se je zgodilo lani," je na nesrečo ob koncu dirke pred 12 meseci, ko je iz rok izpustil zmago, spomnil Verstappen. "Ampak smo imeli res izjemen ritem, obenem pa smo lahko še varčevali z obrabo gum ter se borili za zmago. Seveda je vedno prisotne nekaj sreče, sploh zaradi odstopa obeh Ferrarijev, toda imeli smo hiter bolid, tako da bi lahko nadoknadil zaostanek."

V skupnem seštevku je aktualni svetovni prvak Verstappen še povišal prednost pred tekmeci. Na vrhu razpredelnice ima po osmih dirkah 150 točk. Perez je skočil na drugo mesto s 129 točkami, Leclerc pa je zdaj tretji in ostaja pri 116. Russell je četrti, zbral pa je 99 točk. V seštevku konstruktorjev se je Mercedes močno približal Ferrariju.

Skupni seštevek (8/22):



1. Max Verstappen 150 točk

2. Sergio Perez 129

3. Charles Leclerc 116

4. George Russel 99

5. Carlos Sainz 83

6. Lewis Hamilton 62

7. Lando Norris 50

8. Valtteri Bottas 40



1. Red Bull 279

2. Ferrari 199

3. Mercedes 161

4. McLaren 65

5. Alpine 47

"Na koncu moraš biti na pravem mestu, da pobereš ostanke. Še enkrat se moram zahvaliti fantom v tovarni, da so pripravili dober dirkalnik. Vemo, da letos ni enostavno priti do cilja z vsemi težavami zaradi poskakovanja," pa je po dirki prav o težavi z delfinjenjem spregovoril četrtouvrščeni v prvenstvu Russell.

Prvenstvo formule 1 se bo nadaljevalo že čez teden dni z VN Kanade.

Cilj! Peta zmaga v sezoni za Maxa Verstappna.



Zadnji krog. Red Bull je pred dvojno zmago, s katero bodo imeli svoja voznika na prvih dveh mestih skupnega seštevka.



Še 4 krogi: 1. Verstappen, 2. Perez +18,1, 3. Russell +40,7, 4. Gasly, 5. Hamilton, 6. Vettel, 7. Alonso, 8. Ricciardo, 9. Norris, 10. Ocon.



Še 6 krogov: Hamilton prehiteva Gaslyja in je zdaj četrti. Dva Red Bulla pred obema Mercedesoma.



Še 10 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +15,8, 3. Russell +36,2, 4. Gasly, 5. Hamilton, 6. Vettel, 7. Alonso, 8. Ricciardo, 9. Norris, 10. Ocon.



Še 11 krogov: Postanek za Cunodo. Pa še okvara na zadnjem krilcu (DRS-u). Zalepili so mu ga kar s silver tapom.



Še 14 krogov: Alpha Taurija brez drugega postanka in Hamilton je Cunodo z novimi gumami že prehitel. Zdaj lovi še četrtega Gaslyja.



Še 15 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Cunoda, 6. Hamilton, 7. Vettel, 8. Alonso, 9. Ricciardo, 10. Norris.



34. krog: Virtualni varnostni avto je zdaj več voznikov izkoristilo za drugi postanek (Verstappen, Perez, Russel), Ricciardo šele za prvega in edinega.



33. krog: Motor je zdaj odpovedal še Magnussenu. Zaradi tehnične okvare je odstopil tudi Džov. Pri obeh ferrarijev motor.



30. krog: Hamilton sporoča, da ga hrbet ubija. Delfinjenje je na tej progi pri Mercedesu tako močno, da oba dirkača trese na najdaljši ravnini.



28. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +7,6, 3. Russell +23,5, 4. Gasly, 5. Hamilton, 6. Ricciardo, 7. Cunoda, 8. Vettel, 9. Alonso, 10. Ocon.



25. krog: Polovica dirke. Verstappen ima šest sekund prednosti pred Perezom. Tretji Russell zaostaja 18 sekund. Red Bullu se nasmiha dvojna zmaga.



22. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Ricciardo*, 6. Hamilton, 7. Ocon, 8. Cunoda, 9. Vettel, 10. Džov. (*brez postanka)



20. krog: Popolna katastrofa za Ferrari. Pokadilo se je izza Leclercovega dirkalnika. Odpoved pogonskega sklopa.



19. krog: Postanek vodilnega Verstappna. Brez težav. Vrača se za Leclercom. A Monačan bo bržkone moral na še en postanek.



18. krog: Zelo malo prehitevanj, gre pa zdaj Hamilton mimo Ocona na deveto mesto.



17. krog: Perez na postanek. Tudi pri njemu težave. Izgubil je tri sekunde.



16. krog: Verstappen ima že tri sekunde prednosti pred Perezom. Temu je vse bliže Leclerc (šest sekund).



15. krog: Sprememba v vodstvu. Verstappen je prehitel Pereza. Brez pravega boja. Ekipni ukaz. Perez ima več težav z obrabo pnevmatik.



14. krog: Najhitrejši krog Leclerca. Je 11 sekund za Red Bulloma, ki sta še brez postanka.



13. krog: Vrtenje Vettla ob napadu na Ocona. Ni trčil. Izgubil je tri mesta. Zdaj je 12.



12. krog: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Leclerc*, 4. Russell*, 5. Alonso, 6. Norris, 7. Ricciardo, 8. Gasly*, 9. Ocon, 10. Vettel*, 11. Hamilton*. (*s postankom)



10. krog: Leclerc, Russell, Gasly in Hamilton so šli na postanek, ker je bil virtualni varnostni avto po odstopu Sainza. Red Bulla sta ostala na stezi.



10. krog: Nova katastrofa za Ferrari. Odstop Sainza zaradi tehnične težave, Leclerc pa počasen prvi postanek. Mehanik ni mogel izvleči dvigalke.



8. krog: 1. Perez, 2. Leclerc 2,3, 3. Verstappen, 4. Sainz, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Hamilton, 8. Vettel, 9. Cunoda, 10. Alonso.



5. krog: Perez ima dobri dve sekundi prednosti pred Leclercom, ki ga ogroža Verstappen. Sainz s še tremi dodatnimi sekundami zaostanka.



3. krog: 1. Perez, 2. Leclerc +2,3, 3. Verstappen, 4. Sainz, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Hamilton, 8. Vettel, 9. Cunoda, 10. Alonso.



Štart! Slabši štart Leclerca. Perez že v prvem zavoju na prvo mesto!



Krog za ogrevanje.



Še deset minut do štarta some dirke sezone. Vroč dan v Bakuju. Na dolgi štartno-ciljni ravnini pnevmatike zelo trpijo. Leclerc in Perez sta favorita za zmago, a presenečenja so na VN Azerbajdžana vsako leto. Dogajanje spremljamo v živo.