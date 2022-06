Verstappen brez prve vrste, 15. "pole position" za Leclerca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je 15. najboljši štartni položaj za Monačana Charlesa Leclerca (Ferrari). Po odstopu v Barceloni in slabi taktiki v Monte Carlu, kjer je ostal brez stopničk, si zdaj želi tretje zmage v letošnji sezoni. Da bi Maxu Verstappnu (Red Bull) prevzel vodstvo v seštevku. Nizozemec je z dobrimi tremi desetinkami zaostanka odpeljal tretji najhitrejši krog kvalifikacij. Tako kot v Monte Carlu pred 14 dnevi je tudi v Bakuju nekoliko počasnejši od ekipnega tekmeca Mehičana Sergia Pereza (Red Bull). V prvenstvu to trojico loči le 15 točk.

Tretja in četrta ekipa v Bakuju sta Alpha Tauri in Mercedes, a na kvalifikacijah s sekundo in pol zaostanka. Najhitrejši od teh je George Russell (Mercedes) na petem mestu.

VN Azerbajdžana, kvalifikacije (štartna mesta):



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:41,359

2. Sergio Perez (Red Bull) +0,282

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,347

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,455

5. George Russell (Mercedes) +1,353

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,486

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,565

8. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,697

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,732

10. Fernando Alonso (Alpine) +1,814



11. Lando Norris (McLaren)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Guanju Džov (Alfa Romeo)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo



16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Alex Albon (Williams)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Mick Schumacher (Haas)

Lance Stroll Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij si je dve napaki privoščil Lance Stroll (Aston Martin). Ko je bil prvič prepozen na zaviranju, je le rahlo zadel v zaščitne gume in je lahko nadaljeval. Le minuto pozneje pa podoba napaka, a močnejše trčenje v gume. Polomil je prednje krilce in obeso desne prednje pnevmatike. Tako je bila rdeča zastava izobešena dve minuti in pol pred koncem.

Tako so po prekinitvi komaj vsi pravočasno ujeli zadnji hiter krog. Je bilo pa gneče na progi kar precej. Pa še rumena zastava, ker je s proge zapeljal Fernando Alonso (Alpine). Osmoljenca Kevin Magnussen (Haas) na 16. štartnem mestu in Alex Albon (Williams) na 17., ki nista mogla odpeljati hitrega kroga. Se je pa Valtteri Bottas (Alfa Romeo) skozi šivankino uho prebil v drugi del kvalifikacij (kot 15.).

A Bottas višje od 15. mesta ni uspel priti niti v drugem delu kvalifikacij, v katerem sta obstala tudi oba dirkača McLarna. Lando Norris in Daniel Ricciardo bosta štartala iz šeste vrste. Pri McLarnu so sicer prepričani, da imajo boljši ritem za dirko.