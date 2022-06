Pritisk na Maxa: Perez z novo pogodbo hitrejši tudi v Bakuju

Prvi trening na uličnem dirkališču v Bakuju je nakazal, da bomo tudi tu spremljali dve tekmovanji: med vozniki Red Bulla in Ferrarija za zmago ter med preostalimi dirkači za točkovane drobtinice. Najhitrejši Sergio Perez (Red Bull) je bil dobro desetinko pred Charlesom Leclercom (Ferrari) in dobre tri pred Maxom Verstappnom (Red Bull). Manj kot sekundo je zaostal samo še Carlos Sainz (Ferrari) na četrtem mestu. Vsi preostali so imeli že sekundo in več zaostanka. Prvi od preostalih je bil na petem mestu Fernando Alonso (Alpine), a le desetinko pred Lewisom Hamiltonom (Mercedes).

Mick Schumacher je tokrat predčasno končal že prvi prosti trening. Foto: Reuters Zavoj številka 15 je tisti, ki v Bakuju voznikom povzroča največ težav. Leclerc in Lance Stroll (Aston Martin) sta bila med prvimi, ki sta se dotaknila zidu. V zadnji minuti treninga se je tam zavrtel tudi Verstappen. A vsaj na prvem treningu vanj ni še nihče trčil.

Nove težave, tokrat tehnične, pa sta imela edina dirkača, ki to sezono nista osvojila še niti točke. Ob progi sta parkirala Nicholas Latifi (Williams) in Mick Schumacher (Haas). Sin Michaela Schumacherja je pred dvema tednoma v Monte Carlu že drugič letos pošteno razbil svoj dirkalnik. Ker se je ta prepolovil, so imeli pri Haasu znova veliko dela in velike stroške.

VN Azerbajdžana, 1. trening:



1. Sergio Perez (Red Bull) 1:45,476

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,127

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,334

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,536

5. Fernando Alonso (Alpine) +1,059

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,191

7. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,220

8. George Russell (Mercedes) +1,220

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,354

10. Esteban Ocon (Alpine) +1,441

11. Lando Norris (McLaren) +2,215

12. Lance Stroll (Aston Martin) +3,371

13. Kevin Magnussen (Haas) +2,470

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) +2,494

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,602

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +2,746

17. Alex Albon (Williams) +2,943

18. Daniel Ricciardo (McLaren) +3,334

Brez časa: Nicholas Latifi (Williams), Mick Schumacher (Haas)

Perez z novo pogodbo, kaj bo z Ricciardovo?

Baku je prizorišče osme dirke sezone. Prvi trening je dobil Sergio Perez. Foto: Reuters

Ob Verstappnu in Leclercu, favoritih za letošnjih naslov prvaka, sta v zadnjih dneh v središču pozornosti še Sergio Perez (Red Bull) in Daniel Ricciardo (McLaren). Perez je torej dobil prvi trening, Ricciardo je bil zgolj 18. Oba voznika McLarna sta na prvem treningu zaostala več kot dve sekundi.

Mehičan se je po zmagi v Monaku Verstappnu, vodilnemu v prvenstvu, približal na vsega 15 točk zaostanka in obenem podpisal novo dveletno pogodbo z ekipo. "Vsak dirkač si želi nekaj stabilnosti. Tega stresa se želiš čim prej znebiti. Prej kot podpišeš pogodbo, bolje je. Za dirko potrebuješ ogromno energije in stoodstotno osredotočenost, zato res nočeš razmišljati o svoji prihodnosti. Dobro je, da smo se tako zgodaj dogovorili o pogodbi."

Kritike ga ne motijo. To pomeni, da je ljudem zanj mar, pravi Ricciardo. Foto: Reuters Drugačna pa je zgodba z Avstralcem. Ker to sezono še ni izpolnil visokih pričakovanj, je bil deležen kritik šefa ekipe Zaka Browna. Govori se celo, da bi ga ekipa lahko zamenjala še pred koncem sezone. Po sedmih dirkah ima samo 11 točk, Lando Norris v drugem vozilu McLarna pa 48. Kritike ga ne motijo, pravi. "Ljudem je mar, zato govorijo o meni, ko se uvrščam na 13. mesta. Zato, ker vedo, da sem sposoben več." Prepričan pa je, da bo pogodbene obveznosti izpolnil do konca.