Štirje dirkači za pole position, Mercedes pa s padalom

Tretji trening je dobil Perez. Foto: Reuters Tolikšne razlike med Ferrarijem in Red Bullom ter ostalimi ekipami, kot je po prostih treningih v Bakuju, to sezono še ni bilo. McLaren, Mercedes, Alpha Tauri, Alpine in ostali so imeli na tretjem treningu na mestih od pet navzdol debelo sekundo zaostanka. Na tretjem treningu je bil peti Lando Norris (McLaren). Najhitrejši je bil zmagovalec Monaka pred 14 dnevi Sergio Perez (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari) je na drugem mestu zaostal manj kot desetinko, vodilni v letošnjem prvenstvu Max Verstappen (Red Bull) pa na tretjem četrt sekunde. V skupnem seštevku to trojico loči le 15 točk.

VN Azerbajdžana, 3. trening:



1. Sergio Perez (Red Bull) 1:43,170

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,070

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,270

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,425

5. Lando Norris (McLaren) +1,248

6. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,306

7. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1,321

8. George Russell (Mercedes) +1,403

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,515

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,519

11. Fernando Alonso (Alpine) +1,67

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,675

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,709

14. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,743

16. Kevin Magnussen (Haas) +1,749

17. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,794

18. Mick Schumacher (Haas) +2,362

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +2,404

20. Nicholas Latifi (Williams) +2,900

Pri Mercedesu se je znova pojavilo delfinjenje. Na več kot kilometer dolgi ravnini je to še toliko bolj izrazito. Za dirkačev hrbet in vrat mora biti to zelo boleče. Obenem ima Mercedes na koncu štartno-ciljne ravnine velik primanjkljaj v končni hitrosti. Ta je med 11 in 20 kilometrov na uro nižja kot pri Red Bullu in Ferrariju. "Dirkača sta dejala, da je občutek, kot bi imela padalo za sabo," je znova velike težave osemkratnih konstruktorskih prvakov izpostavil šef ekipe Toto Wolff.

Kvalifikacije sledijo ob 16.00. Dirka pa v nedeljo ob 13.00.