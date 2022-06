Lewis Hamilton (Mercedes) ni edini, ki je zaradi delfinjenja dirkalnika na zadnji dirki formule 1 trpel velike bolečine. Oglasil se je tudi Pierre Gasly (Alpha Tauri). Petouvrščeni v Bakuju pravi, da sam tako brutalne dirke še ni doživel. "To zagotovo ni zdravo. Na fizioterapiji sem bil pred vsakim treningom in po njem, na kvalifikacijah in dirki. Diski v moji hrbtenici namreč tako zelo trpijo. Človek nima vzmetenja. Udarci grejo skozi tvojo hrbtenico."

Lewisa Hamiltona je hrbet v Bakuju tako zelo bolel, da je po prihodu v cilju komaj zlezel iz dirkalnika. Foto: Guliver Image Ob Mercedesovem dirkalniku je bilo poskakovanje na najdaljši ravnini v Bakuju sicer najbolj opazno še pri McLarnovem dirkalniku. S tem ima težavo tudi Ferrari, a se mu pri dosežkih to toliko ne pozna. Pri Mercedesu trdijo, da zaradi delfinjenja izgubljajo vsaj sekundo na krog.

Dirkači so se zaradi bojazni za svoje zdravje na to temo sestali v Azerbajdžanu in odgovorne pri Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) tudi pozvali, naj razmisli o spremembi pravil. "Dolgoročno tako ne bo šlo. O tem smo se vozniki pogovarjali in odgovorne tudi opozorili na težavo. Naj najdejo rešitev, sicer bomo pri tridesetih vsi hodili s palico," je resnost težave poudaril Gasly.

Delfinjenje se je pojavilo z novim aerodinamičnim pravilnikom, ki je začel veljati pred letošnjo sezono. Po več desetletjih je namreč dovoljen tako imenovani talni učinek ("ground effect"), ko se zrak preteka pod dirkalnikom in dirkalnik s pomočjo podtlaka prisesa tik nad asfalt. S tem naj bi bilo lažje dirkanje v zavetrju, prehitevanja pa lažja. A zaradi tega zdaj na dolgih ravninah dirkalnik kar odskakuje od tal. Pri nekaterih ekipah je to bolj izrazito. Odvisno je od aerodinamične zasnove dirkalnika.

Horner: Naj sami najdejo rešitev

Red Bull je zmagal na zadnjih petih dirkah in je tako jasno proti morebitnim spremembam pravil. Foto: Reuters Najmanj težav s tem ima Red Bull, ki je tudi zato najuspešnejši. Po osmih dirkah sezone so osvojili 80 točk več od Ferrarija in 138 več od Mercedesa. V seštevku voznikov pa sta Max Verstappen in Sergio Perez po VN Azerbajdžana zdaj prvi in drugi. Tako Red Bullov šef ekipe Christian Horner zdaj pravi, da morebitna sprememba pravil ne bi bila poštena. Naj pač nekoliko dvignejo svoje dirkalnike, jim sporoča. "Nekateri dirkalniki imajo to težavo, nekateri je nimajo. Bilo bi nepošteno do tistih, ki smo dobro opravili svoje delo, da bi bili kaznovani. Če to vpliva samo na posamezne ekipe in posamezne dirkače, naj torej oni sami najdejo rešitev."

Da se bo z novimi pravili pojavilo delfinjenje, so se ekipe zavedale že pred sezono. V Azerbajdžanu je tako na dan prišla informacija, da so razpravljali o določitvi minimalne višine dna dirkalnika. S tem bi poskakovanje, predvsem pa udarce v hrbtenici, minimalizirali ali celo odpravili. A so ekipe temu nasprotovale. Višja minimalna višina dna dirkalnika obenem seveda vpliva tudi na manjšo hitrost dirkalnika, potem ko je z novim pravilnikom aerodinamika krilc na dirkalnika precej omejena.