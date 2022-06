Fia bo ukrepala, da zaščiti dirkače in njihovo zdravje

Fia bo ukrepala in zaščitila voznike formule 1, saj je njihovo zdravje vse bolj ogroženo zaradi močnega delfinjenja dirkalnikov. Prvi ukrepi so sicer zelo nejasni, je pa res, da sredi sezone aerodinamičnega pravilnika ne morejo spremeniti.

Ob hudih bolečinah v hrbtu, ki jih je zaradi močnega delfinjenja svojega dirkalnika več dirkačev formule 1, predvsem Lewis Hamilton, trpelo na nedavni VN Azerbajdžana, bo Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) ukrepala. Kratkoročno bodo na dirkah bolj temeljito nadzorovali vse aerodinamične elemente na podvozju dirkalnikov in uvedli metrično formulo, ki bo določila največje dovoljeno vertikalno nihanje dirkalnika. Kakšna bo ta formula, še premlevajo. Kakšni bodo dolgoročni ukrepi, za zdaj ne sporočajo.

Gasly je opozoril, da bodo pri tridesetih hodili s palico, če ne ukrepajo pravočasno. Foto: Reuters Po več desetletjih so z novimi pravili pred letošnjo sezono znova dovolili tako imenovani talni afekt ("ground effect"), ki pa povzroča delfinjenje dirkalnika. Po domače razloženo: dirkalnik v hitrih presledkih izgublja in pridobiva podtlak in zato se premika gor in dol. Kot delfin pliskavka ("porpoise"), po katerem so v angleščini poimenovali ta pojav. Ker je talni afekt najbolj učinkovit, ko je dirkalnik nastavljen zelo nizko nad tlemi, se dogaja dotikanje in odbijanje od tal. Pri več ekipah, še posebej pa pri Mercedesu, dirkalnik tako zelo poskakuje, da imajo vozniki močne bolečine v hrbtu. Hamilton je v Bakuju po dobro uro in pol dolgi dirki komaj zlezel iz dirkalnika.

Pri Mercedesu so po VN Azerbajdžana priznali, da so šli v iskanju nastavitev korak predaleč in je bil zato učinek delfinjenja večji kot na prejšnjih dirkah v Monte Carlu in Barceloni. In vsaj to torej želi Fia zdaj bolj pozorno nadzorovati. Ekipe so sicer pred sezono zavrnile predlog, da se predpiše minimalna dovoljena višina od asfalta pa do podvozja dirkalnika.

Po posvetovanju z zdravniki je Fia dojela, da mora zaščititi dirkače. Zdravniki so jih opozorili, da ne gre samo za bojazen dolgoročnih posledic na zdravje dirkačev, ampak lahko bolečine med dirkanjem povzročijo izgubo koncentracije. In to je lahko pri vožnji s hitrostjo več kot 300 kilometrov na uro zelo nevarno.