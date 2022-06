Verstappen, pazi se!

Ferrari je odločen, da na veliki nagradi Kanade vrne udarec Maxu Verstappnu in Red Bullu. Po zadnjih odstopih se namreč njihov zaostanek viša. Bo pa moral aktualni prvak in vodilni v prvenstvu s svojim Red Bullom ta konec tedna paziti tudi na zloglasni zid prvakov. Dirka v Montrealu bo prvič po letu 2019.

Max Verstappen je vodilni v prvenstvu, a Ferrari želi v Montrealu vrniti udarec. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se nadaljuje le nekaj dni po veliki nagradi Azerbajdžana, ki jo je prvič v karieri osvojil aktualni prvak Max Verstappen (Red Bull). Za prvo zmago bo dirkal tudi na naslednjem prizorišču, v Montrealu. VN Kanade namreč v prejšnjih dveh sezonah zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo koronavirusa, ni bilo. Tudi drugi osrednji akter letošnje sezone Charles Leclerc (Ferrari) na dirkališču Gilles Villeneuve še ni zmagal. Verstappna in Leclerca po osmih velikih nagradah loči 31 točk, potem ko je Monačan odstopil na dveh od zadnjih štirih dirk. Leclerc je osvojil šest najboljših štartnih položajev, a mu ti na dirkah ne pomagajo. Zmagal je le dvakrat. Na zadnjih štirih dirkah je po njegovem prvem štartnem položaju trikrat slavil njegov nizozemski tekmec, enkrat pa Sergio Perez (Red Bull).

Skupni seštevek pred deveto dirko sezone:



1. Max Verstappen 150 točk

2. Sergio Perez 129

3. Charles Leclerc 116

4. George Russel 99

5. Carlos Sainz 83

6. Lewis Hamilton 62



1. Red Bull 279

2. Ferrari 199

3. Mercedes 161

4. McLaren 65

5. Alpine 47

Dobrodošli v Quebecu

Leta 2011 je v zid prvakov trčil štirikratni prvak Sebastian Vettel. Foto: Guliver Image Dirka na dirkališču, poimenovanem po pokojnem zvezdniku Ferrarija Gillesu Villeneuvu, velja za eno od najbolj priljubljenih tako med vozniki kot gledalci. Prehitevanj in drame nikoli ne manjka. Na njem dirkajo od leta 1982. V zadnjem obdobju je tu najuspešnejši Lewis Hamilton, ki je štirikrat zmagal z Mercedesom in trikrat z McLarnom. Ta konec tedna za prvega favorita velja Red Bull, ki je bolj vzdržljiv od Ferrarija, ima boljši ritem z več goriva in višjo končno hitrost. "Ta dirkalnik je na uličnih stezah res dober. Zato smo prepričani, da lahko dosežemo nov odličen rezultat in ostanemo na vrhu," je poudaril drugouvrščeni iz Bakuja in zmagovalec iz Monaka Perez. Na kvalifikacijah je sicer boljši Ferrari, morda bo tu Leclercu prvi štartni položaj le pomagal. Na zadnjih petih VN Kanade je vedno zmagal dirkač iz prve vrste.

V Montrealu je najbolj znan zadnji zavoj z zidom prvakov. V zid, na katerem piše "Dobrodošli v Quebecu", so trčili že številni prvaki. Leta 1999 kar trije: Damon Hill, Michael Schumacher in Jacques Villeneuve. Leta 2011 pa tudi Sebastian Vettel.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Kanade:



2019 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 - Daniel Ricciardo (Red Bull)

Hamilton bo na štartu

Zmagovalec sedmih kanadskih dirk Hamilton bo na štartu letošnje izvedbe, pa čeprav je zaradi močnega poskakovanja svojega dirkalnika v Bakuju komaj zlezel iz dirkalnika. Mercedes je po odstopu obeh ferrarijev v Azerbajdžanu (Leclerc zaradi odpovedi motorja, Carlos Sainz zaradi okvare na hidravliki) vseeno osvojil tretje in četrto mesto. Pa je bil kar sekundo in pol na krog počasnejši od najboljših dveh ekip. Pravijo, da bo v Montrealu njihov zaostanek manjši. "Pozitiven duh nas bo vrnil nazaj v ospredje. Komaj čakamo, da vidimo, kaj nam prinese ta konec tedna. Upamo, da lahko naredimo korak naprej," je ob prihodu v Montreal dejal šef Mercedesove ekipe Toto Wolff.

Spored VN Kanade:



Petek

20.00: 1. trening

23.00: 2. trening



Sobota

19.00: 3. trening

22.00: kvalifikacije



Nedelja

20.00: dirka