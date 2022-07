Medtem ko Christian Horner pravi, da si tako uspešne sezone za Red Bull ni predstavljal niti v najbolj norih sanjah, se Ferrariju zaradi lastnih napak ta vse bolj sesuva. Potrebujejo niz zmag in Mattia Binotto je prepričan, da so tega sposobni: "Ni razloga, ne bi mogli zmagati na vseh preostalih desetih dirkah."

Ferrari je na nedeljski VN Francije doživel boleč udarec v boju za obe lovoriki. Zmagovalec treh letošnjih dirk Charles Leclerc ima po tretjem odstopu že 63 točk zaostanka za Maxom Verstappnom (Red Bull), ki je odstopil samo v Avstraliji, na dirkališču Paul Ricard pa je dosegel že sedmo zmago v sezoni. V konstruktorskem seštevku Ferrari za Red Bullom zaostaja 82 točk. Lepa primerjava je že število odstopov: Ferrarijeva voznika sta jih doživela sedem, Red Bullova samo tri. Hitrost obeh dirkalnikov je sicer primerljiva.

Mattia Binotto Foto: Reuters "Ne vem, kakšna je razlika, saj ne štejem točk," je po 12. dirki sezone govoril šef Ferrarijeve ekipe Mattia Binotto. "Osredotočeni smo na nalogo, da na vsaki dirki osvojimo maksimalno število točk. Na Paulu Ricardu nam ni uspelo, zdaj smo že osredotočeni, da bomo prvi in drugi na Madžarskem." Dirka na Hungaroringu pri Budimpešti sledi že ta konec tedna. Je zadnja pred poletnim premorom. Od konca avgusta do 20. novembra pa nato sledi še devet velikih nagrad. "Imamo dober dirkalnik. Ni razloga, ne bi mogli zmagati na vseh preostalih desetih dirkah," dodaja Binotto.

Niti v najbolj norih sanjah

Christian Horner Foto: Reuters Medtem je Red Bullov šef Christian Horner po osmih zmagah z 12 dirk prijetno presenečen nad rezultati svoje ekipe. "Ob koncu lanske sezone, ko nas je čakala največja sprememba pravil v 40 letih in smo se do zadnje dirke borili za naslov prvaka, si niti v najbolj norih sanjah ne bi mogel predstavljati, da bomo imeli osem zmag, dve zmagi na šprinterski dirki in 63 oziroma 82 točk prednosti v prvenstvu." Trdo delo in predanost sta razloga za te izjemne dosežke, poudarja Horner.

Del razloga za Red Bullove zmage sicer tiči tudi v tem, da je osemkratni zaporedni konstruktorski prvak Mercedes zgrešil v dizajnu dirkalnika in tako to sezono sploh še nima zmage. Se pa približuje Red Bullu in Ferrariju. So samo še 44 točk za slednjimi.