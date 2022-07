Štirikratni svetovni prvak F1 napovedal slovo

"Odločitev o upokojitvi je bila težka, dolgo sem razmišljal, o tem, kaj si želim početi v nadaljevanju življenja, pa bom razmislil po sezoni. Glede na to, da sem oče, je ena od želja zagotovo več časa preživeti z družino," je sporočil dirkač moštva Aston Martin in dodal: "A danes ni čas za slovo, zdaj je čas za zahvalo. Vsem, ki so mi pomagali na športni poti, in teh je preveč, da bi jih lahko vse naštel, se zahvaljujem. Imel sem velik privilegij v teh 15 letih sodelovati z izjemnimi ljudmi. Zahvala gre tudi navijačem, brez njihove strasti formula ena ne bi obstajala."

BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season



4 world titles

53 race wins

122 podiums

Petnajst izjemnih let

35-letni dirkač iz Heppenheima je prvo dirko v formuli ena odpeljal leta 2007, Veliko nagrado ZDA v Indianapolisu je kot dirkač moštva BMW Sauber končal na osmem mestu. Takoj ga je angažirala ekipa Toro Rosso, za katero je nato odpeljal sedem dirk do konca sezone in še 18 dirk v sezoni 2008. Po tej je prestopil v Red Bull in z njim med letoma 2010 in 2013 osvojil štiri naslove svetovnega prvaka.

Leta 2015 je prestopil v Ferrari, z njim osvojil še 26 zmag, v svetovnem prvenstvu pa bil dvakrat drugi (2017, 2018) in enkrat tretji (2015). Od leta 2021 je član Aston Martina, s katerim se ni več približal svojim največjim uspehom.

Številni rekordi

Kariero končuje eden od najboljših dirkačev formule ena, s 53 zmagami je tretji na večni lestvici (103 ima Lewis Hamilton, 91 pa Michael Schumacher), s 13 zmagami v eni sezoni (2013) si deli prvo mesto s Schumacherjem, z devetimi pa je sam na vrhu lestvice dirkačev z največ zaporednimi zmagoslavji. Je tudi drugi najmlajši dirkač z zmago v formuli ena, to mu je uspelo leta 2008 na VN Italije, ko je bil star 21 let in 73 dni. Leta 2016 ga je presegel Max Verstappen (18 let, 228 dni). Ostaja pa najmlajši svetovni prvak v zgodovini formule ena, leta 2010 je bil namreč star 23 let in 134 dni.

S štirimi naslovi prvaka si na večni lestvici deli četrto mesto s francosko legendo Alainom Prostom, več jih imajo le slavni Argentinec Juan Manuel Fangio (5) ter Britanec Lewis Hamilton in Nemec Michael Schumacher (7).

Do konca svoje zadnje sezone v F1 mora Vettel odpeljati še deset dirk, naslednja bo v nedeljo, 31, avgusta na Madžarskem, zadnja pa 20. novembra v Abu Dabiju.

