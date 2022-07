Zajec, 41-letnik in najhitrejši Ferrari

Po napovedih je že na prvem treningu pred nedeljsko VN Madžarske na Hungaroringu v ospredju Ferrari. S časom 1:18,750 je bil najhitrejši Carlos Sainz mlajši (Ferrari), a vsega dobro desetinko pred zmagovalcem sedmih letošnjih dirk Maxom Verstappnom (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari), za katerega po tretjem odstopu v sezoni zdaj šteje le zmaga, je zasedel tretje mesto. Zaostal je slabe tri desetinke. Vsi drugi so zaostali že več kot pol sekunde, Lando Norris (McLaren) je bil četrti.

VN Madžarske, 1. trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:18,750

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,130

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,289

4. Lando Norris (McLaren) +0,549

5. Geoerge Russell (Mercedes) +0,856

6. Sergio Perez (Red Bull) +0,872

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,960

8. Daniel Ricciardo (McLaren) +1,091

9. Esteban Ocon (Alpine) +1,598

10. Fernando Alonso (Alpine) +1,627

Leclerc: Najboljši odgovor bo, da ta konec tedna zmagam

Leclerc je bil na prvem treningu tretji. Foto: Reuters Po vozniški napaki, ki je vodila v odstop na nedeljski dirki v Franciji, Leclerc sporoča, da agresivnega sloga vožnje ne bo spreminjal. "Ne, ker mislim, da mi je ta dal prednost na večini letošnjih dirk. Sem dirkač in moram biti sposoben voziti tudi dirkalnik, ki nekoliko prekrmari. In to tudi počnem. Sem pa tokrat malo pretiraval in za to plačal ceno." Po 12. od 20 dirk sezone 2022 tako za vodilnim v prvenstvu zaostaja 63 točk. "To je zgodovina. Sem stoodstotno osredotočen na naslednjo dirko. Najboljši odgovor bo, da ta konec tedna zmagam. In točno to bom skušal storiti."

Najstarejši v karavani Fernando Alonso (Alpine) praznuje svoj 41. rojstni dan. Na prvem treningu je bil deseti. Lani je dirko na Madžarskem po številnih odstopih favoritov dobil njegov ekipni kolega Esteban Ocon (na prvem treningu tokrat deveti).