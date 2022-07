Na mokri stezi najhitrejši edini dirkač, ki nima še niti točke

Tretji trening razmerja moči na Hungaroringu ni pokazal. Po dežju se je steza sušila, najprej so vozili še na dežnih gumah, zadnjih 20 minut že na pnevmatikah "intermediate". V zadnjih sekundah so dosegali najhitrejše čase in tako je s prvim mestom presenetil Nicholas Latifi (Williams), ki je kot zadnji zapeljal mimo kariraste zastave. Kanadčan je edini od letošnjih 20 voznikov, ki na dosedanjih 12 dirkah ni osvojil še niti točke. Drugi čas zadnjega treninga je odpeljal Charles Leclerc (Ferrari), ki je bil sicer večji del treninga prvi. Tretje mesto je zasedel še drugi dirkač Williams, Alex Albon.

Vrtenj in izletov s steze ni manjkalo. Ko se je v gumah zataknil Sebastian Vettel (Aston Martin), je bila za kratek čas izobešena tudi rdeča zastava.

🔴 We have a red flag 🔴



Seb has spun off into the barriers at Turn 10 - he's ok, just bruised pride#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/nxBBJs5B06