Po prepirih in grožnjah z bojkotom še drugič obstanek med elito

Pred letošnjim svetovnim hokejskim prvenstvom na Finskem in v Latviji si je slovenski selektor Matjaž Kopitar zaželel, da bi risi ostali del elitne druščine. Tega kot selektor namreč še ni doživel. Je pa to izkusil kot pomočnik selektorja leta 2005, ko so slovenski hokejisti nazadnje obstali med elito. Tedaj je prvič za člansko reprezentanco zaigral tudi njegov tedaj komaj 17-letni sin Anže Kopitar. A pot do uspeha v Innsbrucku ni bila lahka.

"Danes sem najsrečnejši selektor na tem tekmovanju. Danes je zmagal moštveni duh," se je 11. maja v dvorani Olympia World v Innsbrucku veselil tedanji selektor slovenske članske hokejske reprezentance Kari Savolainen. Finski strokovnjak je rise popeljal do ključne zmage nad gostitelji Avstrijci (6:2), ki so skupaj z Nemci izpadli v nižji razred svetovnega hokeja, medtem ko so si Slovenci in Danci zagotovili mesto na svetovnem prvenstvu elite leta 2006 v Latviji.

Prepriri z vodstvom Hokejske zveze Slovenije

Finski trener Kari Savolainen bo za vedno vpisan v zgodovino slovenskega hokeja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Savolainen je s to tekmo tudi končal svoj prvi mandat na mestu selektorja slovenske vrste, lahko je bil zadovoljen in ponosen z opravljenim delom, a je na samem prvenstvu, predvsem pa v tednih pred njim spremljal pravo melodramo. Slovenski reprezentanti so se vse od prvenstva divizije I leta 2004 v Gdansku na Poljskem, kjer so si s petimi zmagami nad reprezentancami Južne Koreje (10:2), Italije (4:0), Romunije (8:0), Estonije (7:2) in gostiteljice Poljske (4:1) znova priborili mesto med elito, prepirali z vodstvom do vratu zadolžene Hokejske zveze Slovenije (HZS) na čelu s predsednikom Ernestom Aljančičem o obljubljenih premijah.

Grožnje z bojkotom svetovnega prvenstva

HZS je po uspehu na Poljskem veliko obljubljala, pa malo ali nič uresničila in hokejistom je prekipelo. Že pred olimpijskimi kvalifikacijami februarja leta 2005 so grozili z bojkotom in se večer pred začetkom turnirja po sestanku v slačilnici le odločili, da bodo zaigrali. Na tistem turnirju v Latviji so zasedli tretje mesto za gostitelji in Belorusi. Podobne težave pa so bile nato konec aprila in v začetku maja pred prvenstvom v Avstriji. Obljube krovne zveze so ostale le to, obljube, pogajanja niso obrodila sadov in kazalo je že, da bodo hokejisti bojkotirali tudi prestižni turnir, na katerega so se mukoma uvrstili. Naposled je predsedstvo HZS strasti pomirilo z obljubo, da bo na junijski skupščini ponudilo odstop in risi – tedaj sicer te zveri še ni bilo v reprezentančnem grbu – so le odpotovali v Avstrijo.

Mogočni Rusi v jeseniški Podmežakli

A oslabljeni. Izkušeni reprezentant Nik Zupančič je odpovedal sodelovanje, prav tako izvrstni napadalec Tomaž Vnuk, ki so ga pestile poškodbe. A ko so se reprezentanti odločili tekmovati, so se "misiji Innsbruck" posvetili stoodstotno. Že v pripravah na prvenstvo so se na Jesenicah pomerili z izjemno rusko reprezentanco, v kateri je kar mrgolelo zvezdnikov svetovnega razreda. V do roba polni Podmežakli so 27. aprila zaigrali asi kot so Ilja Kovalčuk, Pavel Dacjuk, Maksim Afinogenov, Aleksej Jašin, Sergej Fedorov, Viktor Kozlov … Slovence so pred več kot 5.000 gledalci premagali s 4:0, naši hokejisti so bili bolj ali manj zaprti v svojo obrambno tretjino, zmeren poraz pa jih je vendarle opogumil za SP v Avstriji.

Ruski zvezdniki so se v pripravah na SP leta 2005 ustavili tudi na Jesenicah. Foto: Guliverimage

Slovenska reprezentanca na SP 2005: Vratarji: Robert Kristan, Gaber Glavič in Andrej Hočevar Branilci: Mitja Robar, Damjan Dervarič, Robert Ciglenečki, Dejan Varl, Miha Rebolj, Jurij Goličič, Bojan Zajc, Mitja Sotlar in Blaž Klinar Napadalci: Edo Terglav, Ivo Jan, Dejan Kontrec, Marcel Rodman, Anže Kopitar, Tomaž Razingar, Peter Rožič, Jaka Avgustinčič, Luka Žagar, David Rodman, Mitja Šivic, Boris Pretnar in Tomi Hafner Selektor: Kari Savolainen, pomočnik Matjaž Kopitar

Opogumljeni na Tirolsko

"To bo najpomembnejša izkušnja v mojem trenerskem delu. Mogoče se ti samo enkrat v karieri zgodi, da si zraven na takem prvenstvu," je bil pred odhodom na Tirolsko navdušen Savolainen, ki se je na na 69. svetovnem hokejskem prvenstvu s slovensko reprezentanco znašel v skupini B, ki jo je poleg skupine C (Švedska, Finska, Ukrajina in Danska) gostil Innsbruck. Skupini A (Slovaška, Rusija, Belorusija in Avstrija)in D (Češka, Švica, Kazahstan in Nemčija) sta igrali na Dunaju. 1. maja so Slovenci palice najprej prekrižali z reprezentanco ZDA, upali so, da bo ta na začetku prvenstva še malce uspavana, a so doživeli temeljit poraz z 0:7. Robert Kristan je tedaj ubranil 31 strelov na svoja vrata.

Kanadčani so Gabru Glaviču nasuli osem golov. Joe Thornton mu je zabil dva, pri dveh pa je sodeloval še s podajama. Foto: Guliverimage

Glavič ustavil 47 kanadskih strelov

Dva dni kasneje so se soočili s še resnejšim tekmecem zvezdniško zasedbo Kanade. V slovenskih vratih je bil tedaj Gaber Glavič, ubranil je 47 strelov, a so Kanadčani rise preluknjali z 8:0. če sta bila poraza proti velesilama pričakovana, pa so Slovenci veliko stavili na obračun z Latvijci. "Vsi se dobro zavedamo, kaj tekma z Latvijo pomeni, in kakšna priložnost je to za nas. Zavedamo se, da je premagljiva," je pred odhodom v Avstrijo razmišljal napadalec Ivo Jan. A 5. maja so slovenski oklepniki Latvijcem v Innsbrucku priznali premoč z 1:3.

V Avstriji se je trlo zvezdnikov iz lige NHL Jaromir Jagr je bil eden od številnih zvezdnikov na prvenstvu v Avstriji. Foto: Guliverimage Na prvenstvu v Avstriji so igrali hokejski superzvezdniki kot so češka legenda Jaromir Jagr in njegovi rojaki, vratar Tomaš Voukun, pa Petr Sykora, Martin Straka, Tomaš Kaberle, David Vyborny, pa ruski asi Aleksander Ovečkin, Makism Afinogenov, Aleksej Jašin, Jevgenij Malkin, Pavel Dacjuk, Ilja Kovalčuk, kanadski mojstri Joe Thornton, Rick Nash, Simon Gagne, Martin Brodeur, švedske legende Henrik Ludnqvist, Henrik Zetterberg, Ronnie Sundin, Henrik Sedin, Daniel Sedin, Daniel Alfredsson, Niklas Kronwall, Slovaki Marian Gaborik, Zdeno Chara, Miroslav Šatan, Žigmund Palffy, Pavol Demitra, Marian Hossa, Američan Mike Modano, Finci Niklas Bäckström, Kimmo Timonen, Niklas Hagman, Olli Jokinen, Timmo Nummelin, Jarkko Ruutu …

Zadel tudi 17-letni Anže Kopitar

Prvič je za člansko izbrano vrsto zaigral tudi takrat komaj 17-letni Anže Kopitar. Foto: Guliverimage V ekipo se je po velikem razočaranju zalezlo tudi nekaj strahu. Slovenci so kot zadnji v skupini B padli v boj za obstanek, skupaj z reprezentancami Avstrije, Nemčije in Danske. Začela se je bitka za prvi dve mesti, ki sta zagotavljali obstanek, tekmeci pa so bili strah zbujajoči. Prvi spopad je bil 6. maja z Dansko. Po 13 minutah tekme je že kazalo na polom slovenske vrste, ki so ji Danci zabili tri gole, sledil pa je popoln preobrat. Z goli Iva Jana, Anžeta Kopitarja, Petra Rožiča in Eda Terglava so se veselili pomembne zmage, ki bi jim morala dati krila.

Opravičilo kapetana po nemški lekciji

Kapetan slovenske vrste je bil požrtvovalni branilec Robert Ciglenečki. Foto: Guliverimage Pa ni bilo povsem tako, 9. maja so naleteli na razpoložene Nemce, ki so prvo tekmo z Avstrijci igrali le neodločeno in doživeli polom. Izgubili so z 1:9. Po tej lekciji so imeli slovenski hokejisti krizni sestanek, sami so odšli na pico in brez prisotnosti strokovnega štaba razčistili stvari. Povedali so si, kar jim je ležalo na duši, sestanek je bil "katarzičen", kot je novinarjem kasneje razložil požrtvovalni kapetan Robert Ciglenečki. Ta je na prvenstvu igral s poškodovanim kolenom, bolečine so mu lajšali z injekcijami. "Navijačem in vsej slovenski javnosti se opravičujem za tekmo z Nemčijo," je pošteno dejal in se skupaj s soigralci osredotočil na najpomembnejši obračun prvenstva. Spopad z gostitelji.

Čehi prvaki Naslov svetovnih prvakov so si leta 2005 na Dunaju priborili Čehi, ki so v velikem finalu s 3:0 premagali Kanado. V boju za bron so bili Rusi s 6:3 boljši od Švedov. Najboljši strelec turnirja je bil kanadski zvezdnik Joe Thornton s 16 točkami (6 golov in 10 podaj). Ta je bil izbran tudi za najkoristnejšega (MVP) igralca prvenstva. Slovenci so prvenstvo končali na 13. mestu. Čehi so osvojili naslov prvakov. Foto: Guliverimage

Tekma za biti ali ne biti

Tudi Avstrijcem, ki so tako kot Nemci izgubili dvoboj z Danci, je bil spopad s Slovenijo bitka na vse ali nič. Za obe ekipi je štela le zmaga, le da so imeli Slovenci teoretično lažje delo, saj bi jim za obstanek zadoščalo že 1:0, Avstrija pa je zaradi slabe razlike v golih v primerjavi z Nemčijo potrebovala izid najmanj 9:0. Savolainen je vlogo prvega vratarja zaupal Glaviču, saj je Kristan tedaj poškodovan že odpotoval v domovino. Avstrija je tudi hitro povedla, ko je v peti minuti po podaji Markusa Peintnerja pred gol iz bližine zadel Roland Kaspitz. V drugi tretjini pa so Slovenci začeli prevladovati, z goli Iva Jana, Marcela Rodmana in Tomaža Razingarja so odgovorili domačinom, ki so nato gol priključka dosegli v 42. minuti, ko je Glaviča premagal Gerhard Unterluggauer, a je bilo to za domačine premalo in prepozno, za končni izid 6:2 sta poskrbela še Ivo Jan z dodatnima dvema goloma za "hat-trick" ter Damjan Dervarič.

Prizorišče hokejskega spektakla v Innsbrucku. Foto: Guliverimage

Vzvišeni Avstrijci pričakovali, da jim bodo dali kar deset golov

"Odločilo je to, da ena nič po prvi tretjini ni v bistvu bilo slabo za nas. Potem smo začeli z boljšo igro, oni niso mogli zdržati v tem ritmu, mi smo to vedeli in počasi začeli "rezati" Avstrijce," je po epski zmagi povedal Gaber Glavič, ki je zbral 32 obramb.

"Obstajajo vzponi in padci. Mi smo oddelali to tekmo tako, kot se spodobi. Nismo pozabili igrati hokeja, mislim, da nam navijači tekme z Nemčijo ne zamerijo in jo bodo pozabili s to, ki smo jo danes odigrali," si je oddahnil kapetan Ciglenečki. In tudi Ivo Jan, s štirimi goli najboljši strelec slovenske vrste, je čutil, da se je odkupil za, po njegovem mnenju nekoliko bolj medle predstave pred to tekmo: "Skozi SP nisem pokazal igre, ki so jo mnogi pričakovali od mene. V bistvu sem prve tri tekme moral bolj gledati, da sem igral defenzivno. Zdaj sem pokazal to, kar znam in sem zelo vesel, da sem doprinesel k temu, da je Slovenija obstala v skupini A."

S kakšnim pristopom so se odločilne tekme lotili Slovenci pa je najbolje povzel takrat le 23-letni napadalec Marcel Rodman. "Zadovoljni smo, ker smo naredili to, po kar smo prišli, obstanek v A skupini. Bili so tudi padci, ampak zdaj je vse v redu. Nasprotniki so bili Avstrijci, ki na nas gledajo precej zviška in pričakovali so, da nam bodo dali kar deset golov in tega jim pa res nismo mogli kar pustiti."

Ivo Jan je bil s štirimi goli prvi strelec slovenske izbrane vrste. Foto: Guliverimage

Odtlej skakanje iz razreda v razred

Savolainena je na selektorskem mestu nasledil Čeh František Vyborny, na svetovnem prvenstvu v Latviji leta 2006 slovenska vrsta ni dosegla zmage, po porazih s Finsko (3:5), Češko (4:5) in Latvijo (1:5) v predtekmovanju, pa Kazahstanom (0:5) in dveh remijih (z Dansko in Italijo, obakrat je bilo 3:3) v skupini za obstanek, se je spet poslovila od elite.

Doslej ji je uspelo obstati med najboljšimi 16 reprezentancami sveta le dvakrat. Prvič leta 2002 na prvenstvu na Švedskem pod vodstvom selektorja Matjaža Seklja, drugič v Avstriji. Med elito je zaigrala še na Finskem 2003 (selektor Sekelj), v Kanadi 2008 (selektor Šved Mats Waltin), na Slovaškem 2011 (Matjaž Kopitar), Na Švedskem in Finskem 2013 (Kopitar), na Češkem 2015 (Kopitar), v Nemčiji in Franciji 2017 (Nik Zupančič). To je bilo tudi zadnje svetovno prvenstvo najvišjega razreda s slovensko udeležbo. Letos v Rigi se bodo risi krčevito borili za mesto na naslednjem prvenstvu, ki ga bosta leta 2024 gostili Praga in Ostrava.

