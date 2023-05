Slovenci na SP brez Anžeta Kopitarja

Slovenska hokejska reprezentanca že odšteva dneve do začetka svetovnega prvenstva elitne divizije, ki ga bosta od 12. do 28. maja gostili Finska in Latvija. Po izpadu Los Angeles Kings v prvem krogu končnice lige NHL je bilo v zraku vprašanje, ali se bo Anže Kopitar priključil reprezentanci, a je selektor Matjaž Kopitar potrdil, da slovenskega asa na prvenstvu ne bo. Slovence že v sredo in četrtek čakata naslednji pripravljalni tekmi, v Budimpešti se bodo pomerili z Madžari.

"Anžeta letos ne bo. 90 tekem v ligi NHL je pustilo določene posledice. Poškodbe niso težje, so pa nevarne za dolgotrajnejše posledice. Zdaj se bo spočil, saniral poškodbe in se začel pripravljati na novo sezono," je po treningu slovenske reprezentance na Bledu dejal selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar.

"Želim jim vse najboljše, upam, da se bodo dobro borili"

"Imam nekaj manjših poškodb. Glede na to, da nisem več najmlajši, je to zdaj treba sanirati oziroma si vzeti čas, da se te stvari uredijo." Foto: Reuters Za Anžetom Kopitarjem je naporna sezona v ligi NHL, z Los Angeles Kings jo je končal v prvem krogu končnice, potem ko je bil s 4:2 v zmagah boljši Edmonton. "Zagotovo naš cilj ni bil samo uvrstiti se v končnico in potem izpasti v prvem krogu. To je zagotovo razočaranje. Mislim pa, da smo, tako kot lani, spet naredili korak naprej. Mislim, da smo bili boljša ekipa kot lani. Je že res, da smo letos izgubili po šesti tekmi, lani smo po sedmi, a mislim, da smo naredili nekaj korakov naprej. Ekipa je bolj strnjena. Pohvaliti pa moramo tudi Edmonton, ker so bili tudi oni letos boljša ekipa in na žalost so bili boljši skozi teh šest tekem. Manjkalo nam ni veliko, a vseeno je to razlika v končnici," je Hrušičan povedal o svoji že 17. sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Sezona je pustila posledice, še priznava najboljši slovenski hokejist, ki se tako ne bo udeležil svetovnega prvenstva na Finskem in v Latviji. "Letos se na žalost ne bom udeležil svetovnega prvenstva. Imam nekaj manjših poškodb, ki so mi zdaj še dovolile igrati oziroma je bilo še v redu. Glede na to, da nisem več najmlajši, je to zdaj treba sanirati oziroma si vzeti čas, da se te stvari uredijo, tako da si bom zdaj dobro spočil in se kmalu začel pripravljati na novo sezono."

Bo pa tekme slovenske reprezentance spremljal kot navijač, še pravi. "Ja, seveda jih bom spremljal, saj sem jih tudi že nekajkrat, ko smo igrali v končnici. Želim jim vse najboljše, upam, da se bodo dobro borili. Na vezi sem tudi z nekaterimi fanti, predvsem pa s strokovnim vodstvom. Imel sem pogovor s selektorjem oziroma z očetom in odločitev je takšna, kot je. Nisem več najmlajši. Zame je trenutno najpomembnejše, da se pozdravim, da se vse te male nevšečnosti uredijo in nato gledamo naprej za naslednjo sezono."

Najprej na Madžarsko, nato prek Danske v Latvijo

Reprezentanca se je po torkovem treningu odpravila v Budimpešto, kjer bo v sredo in četrtek odigrala še dve pripravljalni tekmi z Madžarsko. Po gostovanju pri vzhodnih sosedih bodo imeli Slovenci dva dneva prosto, v nedeljo pa sledi polet na Dansko. Tam rise 9. maja čaka še zadnje pripravljalno srečanje pred prvenstvom, z Danci se bodo pomerili v Köbenhavnu.

Rise bodo na prvenstvu v skupini B, ki bo igrala v Rigi v Latviji, igrali z reprezentancami Kanade, Češke, Švice, Slovaške, Latvije, Norveške in Kazahstana. Cilj Kopitarjeve čete je obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja.

