Prvi test za Kopitarjevo četo

Slovenski hokejisti so v ponedeljek uradno začeli priprave na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki ga bosta med 12. in 28. majem gostila Tampere in Riga. Slovenska zasedba na pripravah še ni popolna, čaka še na nekatere nosilce igre (Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič, Rok Tičar ...), ki so že končali klubske sezone in se bodo ekipi še pridružili.

Za uvod proti sosedom

Slovenci bodo v pripravah na prvenstvo odigrali kar deset tekem, prvo že danes na Koroškem, ko bodo v Beljaku palice prekrižali z Avstrijci. Obe sosedi bosta igrali med elito, a v različnih skupinah.

Varovanci Matjaža Kopitarja bodo poskušali med elito obstati v Rigi, kjer se bodo po vrsti merili s Švico, Kanado, Norveško, Češko, Latvijo, Slovaško in Kazahstanom. Avstrijci bodo igrali na Finskem, kjer jih ob gostiteljih čakajo še Danska, Francija, Madžarska, Nemčija, Švedska in ZDA.

Slovenska zasedba se pripravlja na Bledu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob koncih pripravljalnega tedna tekmovalni test

Kopitar je s strokovnim štabom pripravil načrt, ki ob koncu vsakega tedna predvideva pripravljalno/i tekmo/i, selektor bo na teh razdelil minutažo oziroma na vsaki od teh ne bo igral z najboljšimi.

Risi bodo 13. in 14. aprila v Mariboru igrali s Poljaki, 20. in 21. sledita zadnji domači pripravljalni tekmi na Bledu z Italijo, 28. in 29. se bodo v Parizu merili s Francozi, 3. in 4. maja v Budimpešti z Madžari, 9. maja pa v Köbenhavnu z Danci.

Pripravljalna tekma, Beljak Četrtek, 6. april

17.30 Avstrija - Slovenija

Reprezentanti, ki so se udeležili ponedeljkovega zbora Vratarji : Luka Gračnar (EV Landshut, Nemčija, DEL2), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka, Extraliga), Rok Stojanovič (Cracovia Krakow, Poljska), Žan Us (HK SŽ Olimpija, IceHL) Branilci: Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Aleksander Magovac, Nejc Stojan (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Blaž Gregorc (Augsburger Panther, Nemčija, DEL), Bine Mašič (Finska, Sport U20, Sport, SM-sarja U20, Liiga), Žiga Pavlin (Pustertal, Italija, IceHL), Matic Podlipnik (Poprad, Slovaška, Extraliga), Miha Štebih (Nica, Francija, Ligue Magnus); *Maks Perčič ( Kiekko-Espoo, U20, Finska, SM-sarja U20) - poškodba Napadalci: Miha Beričič, Tadej Čimžar, Rok Kapel, Gregor Koblar, Žiga Pance, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Zajc (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Jan Drozg (Amur Habarovsk, Rusija, KHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, Madžarska, IceHL), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg, Avstrija, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, Avstrija, IceHL), Robet Sabolič, Blaž Tomaževič (oba VSV, Avstrija, IceHL). * Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, DEL), Rok Tičar (Celovec, Avstrija, IceHL), Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Nik Simšič (Angers, Francija, Ligue Magnus) se bodo pripravam pridružili naknadno



() – v oklepaju so klubi, za katere so reprezentanti nazadnje igrali.

Razpored pripravljalnih tekem: Četrtek, 6. april, Beljak

Avstrija – Slovenija Četrtek, 13. april, Maribor

Slovenija – Poljska Petek, 14. april, Maribor

Poljska – Slovenija Četrtek, 20. april, Bled

Slovenija – Italija Petek, 21. april, Bled

Italija – Slovenija Petek, 28. april, Pariz

Francija – Slovenija Sobota, 29. april, Pariz

Slovenija – Francija Sreda, 3. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Četrtek, 4. maj, Budimpešta

Slovenija – Madžarska Torek, 9. maj, Köbenhavn

Danska – Slovenija