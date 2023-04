Začetek priprav na SP z 28 kandidati

Slovenska hokejska reprezentanca bo v ponedeljek uradno začela priprave na letošnji največji izziv, svetovno prvenstvo elitne skupine v Latviji in na Finskem. V tradicionalni pripravljalni bazi na Bledu se bo za začetek zbralo 28 kandidatov za nastop na SP, so danes sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.

Selektor Matjaž Kopitar bo imel ob začetku priprav na Bledu na voljo 28 igralcev, ostali pa se bodo pripravam pridružili pozneje, ko bodo končali klubske obveznosti.

V ponedeljek bodo na Bledu vratarji Luka Gračnar, Gašper Krošelj, Rok Stojanovič in Žan Us, branilci Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksander Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Maks Perčič, Matic Podlipnik, Miha Štebih in Nejc Stojan ter napadalci Miha Beričič, Tadej Čimžar, Jan Drozg, Rok Kapel, Gregor Koblar, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robet Sabolič, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Blaž Tomaževič in Miha Zajc.

Slovenija bo priprave končala 10. maja, v tem času bo odigrala tudi deset pripravljalnih tekem, prvo 6. aprila z Avstrijo, zadnjo pa 9. maja z Dansko.

Na SP, ki ga gostota finski Tampere in latvijska Riga, bo Slovenija igrala v predtekmovalni skupini B v Latviji. Njeni nasprotniki bodo Češka, Kanada, Kazahstan, Latvija, Norveška, Slovaška in Švica. Prvi nastop na SP Slovence čaka 13. maja proti Švici.