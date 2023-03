Slovenski hokejisti odštevajo dneve

Slovenska hokejska reprezentanca bo v ponedeljek na Bledu začela priprave na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bodo med 12. in 28. majem v Tampereju na Finskem in v Rigi v Latviji. Na Bledu se bodo sprva zbrali tisti igralci, ki so že končali sezono, so poročili s Hokejske zveze Slovenije.

Seznam igralcev, ki se bodo udeležili prvega dne zbora, bodo objavili naknadno, strokovni štab pa pričakuje, da se bodo drugi kandidati za misijo v Rigi priključevali zboru glede na svoje obveznosti v klubih.

V sklopu priprav, ki bodo potekale vse do 10. maja, ko bodo varovanci selektorja Matjaža Kopitarja prispeli na prizorišče SP v Rigo, bo slovenska izbrana vrsta odigrala deset pripravljalnih tekem.

Slovenija se bo tako 6. aprila v Beljaku merila z Avstrijo, 13. in 14. aprila bo v Mariboru igrala s Poljsko, 20. in 21. aprila na Bledu z Italijo, 28. in 29. aprila v Parizu s Francijo, 3. in 4. maja v Budimpešti z Madžarsko, 9. maja pa še v Koebenhavnu z Dansko.

Na SP bodo Slovenci igrali v skupini B, kjer so še Češka, Kanada, Kazahstan, Latvija, Norveška, Slovaška in Švica. Skupina A bo igrala v Tampereju, v njej pa so Avstrija, Danska, Finska, Francija, Madžarska, Nemčija, Švedska in ZDA.

Slovenija bo na SP po vrsti igrala s Švico (13. maj), Kanado (14. maj), Norveško (16. maj), Češko (18. maj), Latvijo (19. maj), Slovaško (21. maj) in Kazahstanom (22. maj).