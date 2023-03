Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo spomladi po šestih letih znova igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki ga je zadnjič okusila v Parizu 2017. Do prvenstva, ki ga bosta družno gostili Latvija in Finska, je še natanko mesec in pol, velik del potencialnih reprezentantov pa je že končal klubske sezone. Uradne priprave se bodo začele 3. aprila, a kar nekaj risov, ki nimajo več klubskih obveznosti, že trenira na Bledu. Pogledali smo, kdo od morebitnih reprezentantov še vztraja v klubih in kdo ne.

Slovenski hokejisti so si na lanskem domačem svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda brez poraza zagotovili vrnitev med reprezentančno smetano. Svetovno prvenstvo te bi sprva morala gostiti Rusija, a ji je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi agresije na Ukrajino odvzela prvenstvo. Za gostiteljstvo sta se skupaj zanimali Hokejska zveza Slovenije in Madžarska, a sta pozneje svojo kandidaturo umaknili.

Gostiteljstvo sta na koncu prevzeli Finska, ki je SP gostila že lani, in Latvija. Prvenstvo bo med 12. in 28. majem potekalo v Tampereju in Rigi.

Zasedba Matjaža Kopitarja bo svetovno prvenstvo igrala v Rigi, kjer si bo poskušala zagotiviti obstanek med elito. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav bi si selektor Matjaž Kopitar želel, da čim več reprezentantov klubske sezone konča čim pozneje, je kar nekaj potencialnih reprezentantov že potegnilo črte pod klubske obveznosti. Razširjena slovenska zasedba bo uradne priprave na misijo Riga začela 3. aprila, a zaradi hitrih koncev sezon nekateri na Bledu nekajkrat tedensko že ohranjajo stik z ledom. Nekateri so pred treningi na Bledu trenirali tudi z Olimpijo v Tivoliju.

Kdo še igra v klubu in kdo je že mesec in pol pred prvenstvom končal? Pogledali smo sezone hokejistov, ki jih je Kopitar povabil na katero od letošnjih dveh akcij (november, februar) in/ali zadnje svetovno prvenstvo ter nekatere, ki niso sodelovali na nobeni od treh akcij, a bi lahko igrali v Latviji.



Člani Olimpije: Kar nekaj potencialnih kandidatov prihaja iz Olimpije, ki je sezono končala že pred skoraj mesecem dni, in sicer 26. februarja. Ljubljančani so redni del končali na 12. mestu IceHL in ostali tudi brez dodatnih bojev za končnico.



Člani Jesenic: Železarji v četrtek na domačem ledu proti Rittnu začenjajo polfinale Alpske lige na štiri zmage.

Gašper Krošelj je s češkim prvoligašem Mlada Boleslav obstal v osmini finala. Foto: Guliverimage

Vratarji

Luka Gračnar (EV Landshut, Nemčija, DEL2): So sredi četrtfinalne serije druge nemške lige, v kateri se merijo z drugim moštvom rednega dela Ravensburgom. Serija na štiri zmage je izenačena na 2:2.



Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka, Extraliga): Redni del so končali na 10. mestu elitne češke lige in morali v dodatne boje za četrtfinale. V teh jih je izločil Kometa Brno, sezone je bilo za Mlado Boleslav konec 12. marca.



Matija Pintarič z Rouenom igra polfinale francoske Ligue Magnus. Foto: Guliverimage Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus): V torek so začeli polfinale Ligue Magnus proti Angersu, v seriji na štiri zmage vodijo z 1:0.

Rok Stojanovič (Cracovia Krakow, Poljska): Potem ko so redni del končali na prvem mestu, so jih v torek na odločilni sedmi polfinalni tekmi izločili člani Katowic.

Val Usnik (EC KAC Future Team/Alpska liga, EC KAC/ICEHL): Mladi Celovčani so že končali sezono Alpske lige, Usnik je bil v rednem delu IceHL tudi del članske ekipe Celovca, večinoma menjava za prvega vratarja Sebastiana Dahma, v četrtfinalu, v katerem je Celovec izločil Beljak, ni bil v postavi. Celovčani v petek začenjajo polfinale IceHL.

Branilci

Blaž Gregorc je z nemškim Augsburger Panther že končal sezono, moštvo je izpadlo v drugo ligo. Foto: Guliverimage

Blaž Gregorc (Augsburger Panther, Nemčija, DEL): Redni del prve nemške lige so končali na predzadnjem, 14. mestu, kar pomeni selitev v drugo nemško ligo. Sezona se je zanje končala 5. marca.

Žiga Pavlin (Pustertal, Italija, IceHL): Sezono je začel v slovaški prvi ligi pri HC Banska Bystrica, a se nato preselil v IceHL, v kateri je nosil dres Pustertala. Italijanska zasedba je redni del končala na 11. mestu in za las zgrešila dodatne boje za končnico. Sezona se je za Pustertal končala 26. februarja.

Maks Perčič (Kiekko-Espoo, U20, Finska, SM-sarja U20): Za finsko zasedbo U20 je odigral 32 tekem rednega dela sezone, ki so ga končali na 12. mestu.

Popradu Matica Podlipnika se ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. Foto: Grega Valančič/Sportida Matic Podlipnik (Poprad, Slovaška, Extraliga): Redni del so končali na sedmem mestu in morali v dodatni boj za četrtfinale, ki se ni končal po njihovih željah. Njihovo sezono so v osmini finala 11. marca končali člani Nitre, Podlipnik je bil v postavi na zadnji tekmi osmine.

Klemen Pretnar (Starbulls Rosenheim, Nemčija, Oberliga south - 3. nemška liga): V osmini finala so s 3:0 izločili Leipzig.

Miha Štebih (Nica, Francija, Ligue Magnus): Redni del so končali na predzadnjem, 11. mestu, in morali v t. i. playout. Čaka jih še ena tekma.

Napadalci

Jan Drozg (Amur Habarovsk, Rusija, liga KHL): Vse do zadnjega so bili v igri za preboj v končnico, a na koncu ostali brez izločilnih bojev, na 10. mestu vzhodne konference. Rok Tičar s Celovcem v petek začenja polfinale IceHL. Foto: Guliverimage

Luka Gomboc in Rok Tičar (EC KAC, IceHL): Tičar in mladi Gomboc, ki je sezono začel v Alpski ligi, nato pa priložnost dobil tudi v članski ekipi, sta se s soigralci veselila napredovanja v polfinale IceHL. V četrtfinalu so izločili koroškega tekmeca iz Beljaka. Polfinale na štiri zmage proti branilcu naslova Salzburgu bodo začeli v petek.

Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, Nemčija, DEL): Slovenski trio je z moštvom iz Bremerhavna redni del končal na osmem mestu, tako da je moral v dodatne dvoboje za četrtfinalno vstopnico. V teh je izločil Nurnberg, zdaj pa igra četrtfinale proti zahtevnemu tekmecu, prvi ekipi rednega dela Red Bull Munchen. Bremerhaven je serijo na štiri zmage začel odlično in vodi z 2:1 v zmagah.

Slovenski trio igra četrtfinale nemške prve lige DEL. Foto: Guliverimage

Anže Kuralt (Fehervar AV19, Madžarska, IceHL): V ponovitvi lanskega finala je sezono madžarskega kolektiva 14. marca v četrtfinalu končal branilec naslova Salzburg.

Marcel Mahkovec, (AIK U20, Švedska): Danes začenjajo izločilne boje osmine finala proti moštvu Lulelå.

Luka Maver (Pioneers Vorarlberg, Avstrija, IceHL): Maver je sezono preživel pri novincu v IceHL, redni del so končali na zadnjem mestu 26. februarja, brez možnosti za končnico.

Ken Ograjenšek (Graz 99ers, Avstrija, IceHL): Graški panterji so z desetim mestom za las ujeli dodatne boje za končnico IceHL, a jih je v teh izločil Linz, tako da se je sezona zanje končala v začetku marca.

Robert Sabolič in Blaž Tomaževič (VSV Beljak, Avstrija, IceHL): Beljačani so redni del IceHL končali na četrtem mestu, v četrtfinalu pa naleteli na koroškega rivala Celovec, ki je pred dnevi končal njihovo sezono. Celovčani so v četrtfinalni seriji na štiri zmage zmagali s 4:1.

Anžetu Kopitarju gre z LA Kings v najmočnejši hokejski ligi na svetu odlično. Foto: Reuters

Anže Kopitar* (Los Angeles Kings, liga NHL): Kopitar je s Kralji sredi odlične sezone, dobrih deset tekem pred koncem rednega dela so na drugem mestu zahodne konference in pacifiške divizije. Prvi krog končnice v ligi NHL se bo začel 17. aprila.

Slovenci bodo igrali v Rigi

Slovenci bodo igrali v Rigi v skupini B, v kateri jih ob gostiteljici Latviji čakajo Češka, Kanada, Kazahstan, Norveška, Slovaška in Švica. V skupini A v Tampereju so ob branilki naslova Finski še Avstrija, Danska, Francija, Madžarska, Nemčija, Švedska in ZDA.

Slovenci so med elito zadnjič igrali leta 2017 v Parizu. Foto: Vid Ponikvar

Tekmovanja uvodnega dela bodo v obeh prestolnicah potekala od 12. do 23. maja prihodnje leto, nato bosta Tampere in Riga 25. maja gostili po dve četrtfinalni tekmi, polfinalna obračuna bosta 27. maja, tekme za kolajne pa 28. maja v Tampereju.