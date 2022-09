Slovenski hokejisti bodo najprej igrali v Švici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes objavila sestavo tekmovalnih skupin in razpored tekem svetovnega prvenstva elitne divizije v prihajajoči sezoni, ki ga bosta od 12. do 28. maja 2023 skupaj gostila Tampere na Finskem in Riga v Latviji. Slovenci se bodo v skupini B za uvod pomerili s Švicarji.