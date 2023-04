Ogromen vložek, da bi po dolgih letih le uspelo

Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu začela uradne priprave na majsko svetovno prvenstvo elitne divizije, na katerem bo igrala prvič po letu 2017. Slovence čakajo dolge priprave s kar desetimi pripravljalnimi tekmami, prva bo že v četrtek v Beljaku. "Naredili bomo vse, da uresničimo cilj in obstanemo med elito, kar nam z mano v selektorski vlogi še ni uspelo," pravi Matjaž Kopitar, ki na nekaj fantov še čaka. Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je ob tem dodal, da so vložili ogromno, da bi imeli fantje kar se da dobre pogoje na poti k uresničevanju cilja. Slovenska reprezentanca je do zdaj med elito obstala dvakrat, zadnjič leta 2005.

Slovenski hokejisti so si na lanskem domačem svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda brez poraza zagotovili vrnitev med reprezentančno smetano. Svetovno prvenstvo te bi sprva morala gostiti Rusija, a ji je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi napada na Ukrajino odvzela prvenstvo.

Za gostiteljstvo sta se skupaj zanimali Hokejska zveza Slovenije in Madžarska, a sta pozneje svojo kandidaturo umaknili. Pri IIHF so vlogo gostiteljev zaupali Finski (ta je SP gostila že lani, a takrat v Helsinkih) in Latviji. Prvenstvo bo med 12. in 28. majem potekalo v Tampereju in Rigi, kjer bodo igrali Slovenci.

Glavnina je tu, cilj le en

Ti so uradne priprave na vrhunec sezone začeli danes v svoji zdaj že tradicionalni bazi na Bledu, kjer so nekateri, ki so že zgodaj končali klubske sezone (kopica je končala že konec februarja), trenirali že v preteklih dveh tednih. Matjaž Kopitar upa, da mu bo kot selektorju varovance prvič uspelo zadržati v elitni diviziji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektor Matjaž Kopitar je na prvem uradnem treningu na Gorenjskem pozdravil 27 hokejistov, čaka pa še nekatere nosilce igre, ki so nedavno končali sezone: Jana Urbasa, Miho Verliča, Žigo Jegliča, Roka Tičarja, pa Nika Simšiča in Matijo Pintariča, pred katerim je finale francoskega prvenstva, medtem ko je od povabljenih na bolniški mladi Maks Perčič, saj se je na enem od treningov poškodoval.

"Vemo, kaj je na razpolago, razen Roka (Tičarja, op. a.), ki je včeraj izgubil, in "Nemcev" (Urbar, Verlič, Jeglič, op. a.) je glavnina tukaj. Z nekaterimi smo zadnjih 14 dni že opravili neke vrste predpriprave. Do prvenstva je še dolga, fante bomo med pripravami 'osvežili', da ne bi prišlo do prezasičenosti. Imamo željo, cilje, naredili bomo vse, da uresničimo, kar smo si zadali, se pravi, da obstanemo med elito. To nam z mano kot selektorjem še ni uspelo," je povedal selektor.

Deset pripravljalnih tekem, prva že v četrtek

Slovenska izbrana vrsta bo dolge priprave končala 10. maja, ko bo prispela na prizorišče prvenstva v Rigi. V tem času bo odigrala kar deset pripravljalnih tekem, prvo v četrtek, 6. aprila, z Avstrijo v Beljaku, zadnjo pa 9. maja z Dansko v Köbenhavnu. Štiri pripravljalne obračune bo igrala doma, 13. in 14. aprila v Mariboru s Poljsko ter 20. in 21. z Italijo na Bledu.

Slovenci bodo odigrali deset pripravljalnih tekem. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vedno smo imeli željo, da bi imeli ob koncu vsakega tedna priprav pripravljalne tekme, saj tako najlažje skleneš teden in pod njim potegneš črto, pogledaš, kaj je bilo dobro in kaj slabo. Uspelo nam je dobiti nasprotnike za vsak teden priprav, to bomo skušali izkoristiti. Najtežje je, če nimaš tekem, saj ne veš, kje točno si," je o dolžini priprav in številu pripravljalnih tekem dejal Kopitar.

Minutažo na pripravljalnih tekmah bo razporedil oziroma ne bo na vsaki tekmi igral z najboljšimi. "Ko bomo vsi, nas bo za šest napadov. Sploh glavni igralci, ki so veliko igrali v klubskih sezonah, ne bodo igrali vseh teh tekem, predvsem iščemo optimalne rešitve za mesta, ki so še prosta."

Najboljšemu slovenskemu hokejistu Anžetu Kopitarju gre z Los Angeles Kings odlično. Končnico so si zagotovili. Ali oziroma do kdaj ga bo selektor čakal za svetovno prvenstvo? "Vprašanje. Lani je bil prvi krog (končnice, op. a.), pa je bilo zadovoljivo, če bodo letos izpadli po prvem krogu, ne bo zadovoljivo. A nihče ne razmišlja, da bi izpadli po prvem krogu. Bomo pa videli, kako se bodo stvari odvijale. Na začetku prvenstva imamo Švico in Kanado ter prost dan, tako da bomo morda za prve tekme pustili eno mesto prosto in videli, kako in kaj bo."

Stroški priprav in nastopa na prvenstvu blizu pol milijona

"Naredili smo, kar je bilo v naši moči, da bi bile priprave čim boljše, da bi imeli igralci čim boljše pogoje." Foto: Grega Valančič/Sportida "To je bil celosezonski projekt. Takoj ko smo se uvrstili v višjo divizijo, smo začeli razmišljati, kako se bomo začeli pripravljati na to prvenstvo. Kar pomnim, tako dolgih priprav še nismo imeli, toliko pripravljalnih tekem tudi ne. Mislim, da smo kar dobro tempirali nasprotnike, tudi po moči. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi bile priprave čim boljše, da po vseh teh letih ostanemo v eliti. Vložili smo ogromno. Okrepili smo število oseb v štabu, modernizirali opremo, igralci bodo imeli dobre pogoje, da bodo pripravljeni. Je pa vse skupaj velik zalogaj, tudi finančno," je o načrtovanju pripravljalnega obdobja dejal generalni sekretar HZS Dejan Kontrec in stroške spomladanske akcije (priprave in nastop na SP) ocenil na nekaj manj kot pol milijona evrov, kar je, kot je dodal, blizu celotnemu proračunu zveze.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Lepo se je spet zbrati. Mene letos še ni bilo zraven. Od glavnih manjkajo še štirje. Že zadnjih 14 dni smo imeli mini priprave in imamo dovolj časa in dovolj tekem, da se optimalno pripravimo," je ob začetku priprav dejal Robert Sabolič, Jan Drozg pa dodal: "Priprave so se začele. Čaka nas še en mesec do prvenstva, kar je dovolj časa, da se pripravimo."

Štabu reprezentance se je pridružil Gašper Kopitar, ki bo pomagal pri videoanalizi, še zadnjič bo z reprezentanco sodeloval Kari Savolainen.

Razpored pripravljalnih tekem: Četrtek, 6. april, Beljak

Avstrija – Slovenija Četrtek, 13. april, Maribor

Slovenija – Poljska Petek, 14. april, Maribor

Poljska – Slovenija Četrtek, 20. april, Bled

Slovenija – Italija Petek, 21. april, Bled

Italija – Slovenija Petek, 28. april, Pariz

Francija – Slovenija Sobota, 29. april, Pariz

Slovenija – Francija Sreda, 3. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Četrtek, 4. maj, Budimpešta

Slovenija – Madžarska Torek, 9. maj, Köbenhavn

Danska – Slovenija

Reprezentanti, ki so se udeležili ponedeljkovega zbora Vratarji : Luka Gračnar (EV Landshut, Nemčija, DEL2), Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka, Extraliga), Rok Stojanovič (Cracovia Krakow, Poljska), Žan Us (HK SŽ Olimpija, IceHL) Branilci: Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Aleksander Magovac, Nejc Stojan (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Blaž Gregorc (Augsburger Panther, Nemčija, DEL), Bine Mašič (Finska, Sport U20, Sport, SM-sarja U20, Liiga), Žiga Pavlin (Pustertal, Italija, IceHL), Matic Podlipnik (Poprad, Slovaška, Extraliga), Miha Štebih (Nica, Francija, Ligue Magnus); *Maks Perčič ( Kiekko-Espoo, U20, Finska, SM-sarja U20) - poškodba Napadalci: Miha Beričič, Tadej Čimžar, Rok Kapel, Gregor Koblar, Žiga Pance, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Zajc (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Jan Drozg (Amur Habarovsk, Rusija, KHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, Madžarska, IceHL), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg, Avstrija, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, Avstrija, IceHL), Robet Sabolič, Blaž Tomaževič (oba VSV, Avstrija, IceHL). * Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič (Fischtown Pinguins, Nemčija, DEL), Rok Tičar (Celovec, Avstrija, IceHL), Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Nik Simšič ( Angers, Francija, Ligue Magnus) se bodo pripravam pridružili naknadno



() – v oklepaju so klubi, za katere so reprezentanti nazadnje igrali.

Slovence čaka zahtevna skupina

Slovenci bodo med elito igrali prvič po šestih letih in prvenstvu v Parizu, tretji obstanek v zgodovini si bodo poskušali zagotoviti v Latviji v skupini B, v kateri jih ob gostiteljici Latviji čakajo Češka, Kanada, Kazahstan, Norveška, Slovaška in Švica. Na papirju najlažji nasprotnik je Kazahstan, s katerim se bodo pomerili zadnji dan skupinskega dela, 22. maja.

Slovenci so med elito zadnjič igrali v Parizu pred šestimi leti. Foto: Vid Ponikvar

V skupini A v Tampereju so ob branilki naslova Finski še Avstrija, Danska, Francija, Madžarska, Nemčija, Švedska in ZDA.

Tekmovanja uvodnega dela bodo potekala od 12. do 23. maja prihodnje leto, nato bosta Tampere in Riga 25. maja gostili po dve četrtfinalni tekmi, polfinalna obračuna bosta 27. maja, tekme za kolajne pa 28. maja na Finskem.